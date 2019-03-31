賴清德萬里老家辦簽書會 強調照顧基層之決心

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）賴清德今（31）日回萬里老家舉辦簽書會，展現親和力。他在活動中強調，勞工家庭出身的他，深知農漁民與勞工家庭之苦，若能選上總統，必會照顧基層員工，讓他們再無後顧之憂。

《民報》報導，賴清德新北市萬里昭靈宮為新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》舉行第三場簽書會。他致詞時提到，其父親是礦工，母親是農民，家裡雖辛苦，卻樂天知命，此即萬里精神。他以金山萬里特產「番薯」做比喻，強調身為台灣囝仔應有的台灣精神。

賴清德提到，他擔任立委期間，曾提案修訂勞保老年給付制度，而後擔任行政院長時，也指示農委會應修正農民職業災害保險，這些努力就是為了要為基層的勞工、農漁民家庭提供最妥善的照顧。

賴表示，本次參選不是為了個人。隨著台灣處境益發艱辛，挑戰艱鉅，中國國家主席習近平更處蠢欲動，其「習五點」已透露欲統一台灣的時間表。他認為，九二共識並無一中共表的空間，只有一國兩制。他參選總統之意就是為了捍衛這塊土地，讓所有台灣人民都能安居樂業。

蘋果報導，另外，賴清德在簽書會上除感謝現場鄉親以行動來鼓勵他，也表示希望未來在競選總統時，能與高雄市長韓國瑜來場君子之爭，誰贏就來帶領台灣。