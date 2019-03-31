中共戰機飛越海峽中線挑釁 雙方對峙達10分鐘

國防部今天表示，共軍2架殲11戰機上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域，空軍增派戰機緊急升空攔截後，共軍飛返中線以西；據了解，當時共機距離台灣仍約185公里。

針對共機飛越海峽中線，國防部表達嚴正抗議並譴責共軍的挑釁舉動，此舉已嚴重衝擊區域安全穩定、危害區域各方共享的和平福祉。

國防部表示，面對各種挑釁威脅，國軍秉持「不挑釁，不怯敵」原則，全力依相關戰備規定應處，以維護國家主權及國民生命財產安全，請民眾放心。

空軍司令部政戰主任王純雄表示，只要共軍侵入台灣的防空識別區，甚至超越台灣海峽中線、出海等，國軍都有標準作業程序因應，並派出相關兵力監偵。

軍方人士接受中央社訪問時表示，這次共軍的飛行路線由北向南飛行後，在台灣西南部海域穿越海峽中線，距離台灣仍約185公里，但路徑細節不便對外公布。他也指出，當時戰機已在空中巡查，空軍同時也增派戰機升空，所有的應對均到位。

外交部晚間也在官方推特發布推文表示，2架中國戰機今天越過海峽中線，違反兩岸長久以來的默契，這是刻意的、魯莽的、挑釁的行為。「我們已經通知區域內的夥伴，並譴責中國這項行為」。

民進黨籍、外交及國防委員會立法委員王定宇表示，共軍此舉如同喝醉的壯漢不斷在易燃物旁抽菸，威脅的不只是台灣安全，更讓韓國、日本及駐日美軍受到威脅，儼然成為印太地區的麻煩製造者，相信美軍印太司令部都會有所回應，強化安全聯盟。

王定宇指出，根據消息，這次共軍直接超越海峽中線近10分鐘，此舉較罕見，但國軍都有接敵程序，相信空軍及地面部隊都有按照程序監控跟應對。