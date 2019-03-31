故宮鉅獻 畫壇巨擘張大千紀念大展

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今年適逢國畫大師張大千120歲冥誕，故宮將於4月1日至6月25日舉辦「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」，紀念這位20世紀的藝術大師。

張大千生於1899年，卒於1983年。他從小習畫，詩文書畫皆頗有造詣，在世時足跡踏遍許多地方，漂泊不定，自稱「一生江海客」。他78歲時，決定定居臺灣，在士林外雙溪構築「摩耶精舍」，作為畢生追尋桃花源的終點。

故宮表示，張大千與故宮關係匪淺，其家屬將其珍藏書畫及自用印遺贈予故宮典藏。晚年居所「摩耶精舍」已捐出，作為「張大千先生紀念館」，由故宮管理。

「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」4月1日至6月25日在故宮北部院區正館2樓展出，精選張大千各時期代表書畫、自用印章及相關照片，並加上國立歷史博物館目前因休館整修而寄存於故宮的畫作，多有過去未曾公開展示的珍罕作品。

作品包括其母親曾友貞存世僅見的畫作〈耄蝶圖〉、曾熙為張母祝壽的〈眉壽無疆〉及李瑞清畫贈大千〈無量壽佛〉等，反映其不同時期的藝術特色與精神。故宮盼透過這項展覽，讓觀眾一窺張大千晚年為美麗寶島所創作的珍貴畫作，見識一代大師之風采。

張大千－闊甫遙山（圖/故宮）

曾熙－眉壽無疆（圖／故宮）