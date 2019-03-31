北投雅樂軒酒店 2019謝師宴「展翅飛翔」

迎接畢業的季節即將來臨，台北北投雅樂軒酒店4月1日起至8月31日止推出「展翅飛翔」謝師宴優惠專案，西式自助百匯饗宴或中式桌菜 每位NT$990+10%起；平、假日的午或晚餐皆適用。消費滿10人還可享1人免費或餐券乙張；滿30人享3人免費，依此類推。

台北北投雅樂軒酒店為北投地區首家國際酒店，也是萬豪酒店集團在臺灣第二家雅樂軒品牌酒店。北投雅樂軒位於擁有眺望北臺灣關渡平原絕佳景致、鄰近著名台北後花園陽明山、來台必訪的淡水以及充滿濃濃溫泉風情的北投溫泉區，搭乘捷運直達台北市中心十分便利。擁有292間台北北投雅樂軒酒店沿襲著雅樂軒時尚的品牌特色，於2017年初全新開幕，旅客入住時，便能跳脫城市喧擾進入一個時尚科技的桃花源。客房遙望陽明山景及關渡平原，夕陽餘暉千變萬化的美景映入客房中，與Aloft色彩鮮明的品牌印象形成強烈對比。盡情享受來訪台北最自然風光、充滿人文時尚風情及距離台北都會咫尺之遙的多元風情之旅。

告別青澀歲月、感謝諄諄教誨、邁向錦繡前程，NOOK聚聚樂複合式餐廳推出「展翅飛翔」謝師宴專案; 30人起每人只要NT$990+10％服務費，就能樂享西式自助百匯饗宴，除多款中西式佳餚，包括農場新鮮直送時令沙拉吧、多國風味熱食區、手工甜點及果汁無限暢飲，吃到飽超划算！每滿10人消費，即可免費招待1位；中式桌菜 每桌NT$9,900+10%，包含「七彩糖絲軟殼蟹」以台式避風塘酥炸軟殼蟹配上主廚現拉宜蘭七彩糖絲，佐台南安平蝦片裝飾; 「松阪豬豚上海菜飯」採用西班牙伊比利捲毛豬搭配台灣土雞油相伴而成的新上海菜飯; 「主廚特製開味冷盤」 包含川味雲耳/蛋黃中卷/海蜇皮/蜜桃鴨胸，其中蛋黃中卷以酒店農場新鮮直送的陽明山產羅曼生菜搭配台式澎湖中卷與關渡鹹蛋黃，絕妙鹹香滋味及在地食材組合，讓聚會更加分。每桌加贈NOOK午晚間半自助式餐券乙張; 小班級也不擔心。50人起還可加贈體驗兩小時LIVE AT ALOFT現場音樂表演。

美食與對的人留下最美麗的回憶！餐飲預約專線(02) 7701-1788，活動詳情請至酒店官網 ​ 或Facebook粉絲專頁 。