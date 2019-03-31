理想攜手瑞穗春天 花蓮夢幻南歐住宿

天成集團斥資高額全新打造的瑞穗春天國際觀光酒店，上週於花蓮盛大開幕，剛開幕的超夢幻南歐城堡外觀以「哈利波特」最知名的霍格華茲城堡般著稱，看準現代人在都市中忙碌喧囂，花蓮理想大地渡假飯店首度與瑞穗春天聯手合作，以「國內歐風渡假」為概念，推出三天兩夜「理想春天城堡莊園歐風假期」，不用大費周章出國，在台灣只需抵達花蓮三天兩夜，就能享受彷似歐洲，圍繞在山嵐縱谷間的絕世寧靜，邀請旅人來花蓮後山放空渡假，找回對生活的美好感受。

「理想春天城堡莊園歐風假期」，即日起至5/31，三天兩夜平日每房$17,600起，一晚住理想大地；一晚住瑞穗春天，兩晚都包含豐盛美味的歐式自助早餐和浪漫晚餐及兩地飯店交通接送服務；入住理想大地將享受21坪的尊榮套房，還能搭乘浪漫遊艇漫遊全台唯一飯店內運河，以及全程100分鐘的主題遊程免費體驗，每房再免費贈送飯店明星伴手禮「西班牙蜂巢糕長條禮盒｣乙盒，甜甜蜜蜜的好滋味，讓旅人直接帶回家與親友分享。而全新開幕的瑞穗春天以南歐城堡外觀標榜打卡新地標，挑高27米的氣派大廳為全台最高，更結合當地的黃金湯泉，室內外共108座湯池，打造一年四季都適合享樂的金色水樂園，假期更搭配室內跑跑甩尾車，想像自己變身車神，體驗飆速魅力，一次入住花蓮兩間五星級頂級度假村，讓人一次享有身歷其境城堡莊園中的壯闊風情。

今年春末初夏，理想大地除了與瑞穗春天聯合銷售外，更配合花蓮季節性特殊活動，推出大農大富賞螢和鯉魚潭賞螢加購活動，規劃賞螢專車接駁和導覽，並由當地專業解說員帶領，導覽螢火蟲、夜間生態以及星空的奧秘，不管是環視四周或抬頭仰望，都是一望無際的繁星點點，三天兩夜的花蓮之旅絕是一趟適合悠遊放空的生態知性旅遊。更多詳情請查詢官網，或電洽02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。