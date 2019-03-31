台北福華蓬萊邨 力推蔬食功夫菜　

台北福華大飯店台菜餐廳「蓬萊邨」主廚王永宗針對廣大的素食客群，開發出另一個潛力十足的蔬食市場，在老味道、新創意交會的台菜領域奪得一致好評，應用水果乾、季節蔬菜、山藥、杏鮑菇、白靈菇等鮮蔬食材，結合原先餐廳內的暢銷佳餚，設計出22道色、香、味兼具的時尚蔬食美饌，單點優惠價160元起，期盼能搶攻蔬食商機。王永宗主廚表示，輕食、注重健康是現代飲食趨勢，新菜色著重於呈現食材原始風味，不使用豆類再製品，讓饕客吃得輕鬆、簡單，調味方面也以輕烹調為主軸。

即日起至5/31推出的「寶島蔬菜趣，健康新體驗」，主打菜色包括了寶島蔬食鬆、芹菜臭豆腐、腰果炒雙蘋、蟲草黑木耳、糖醋猴頭菇等，每道都是主廚全新創意之作；「芹菜臭豆腐」更是必點台菜之一，師傅酥炸臭豆腐加入鮮翠芹菜拌炒，口感提升，並增添蔬菜的清脆滋味十分對味，更是素食者的最愛。一口吃下帶出味道立體的芹菜，原來跟臭豆腐這麼搭，細咀嚼後，味覺層次豐富。香氣濃郁卻不擾鼻，只帶有臭豆腐獨特宜人的香氣，炸的清爽不油膩，只能用涮嘴形容而搭配上軟香的地瓜稀飯更是絕配。

「寶島蔬食鬆」從葷食的「蝦鬆」作改良，不採美生菜作底，改以蘿蔓萵苣，內餡則用炸的蔬菜餛飩皮、紫山藥、白山藥、青豆仁、涼薯、芹菜等，經汆燙、爆香後，下鍋快速炒再以些許胡椒調味，最後灑上腰果碎，嚐起來滋味清爽，身體無負擔。

另一道好吃到不行的「紫菜米糕捲」先將糯米蒸好後加入花生、素皮絲、薑絲、香菇絲，以美乃滋做為紫菜與米糕的中介，增添甜味。包好的紫菜捲上桌前再經烤熱，保持熱熱酥酥的口感，入口不油膩。

王主廚酷愛「蔬果風乾機」，看到水果就忍不住要風乾試試看，也因此創作出獨特的創意蔬食料理「腰果炒雙蘋」，為避免水果中的過多水份，在烹調過程中影響菜餚風味，蘋果先經過處理機乾燥；另外俗稱「蘋婆」的鳳眼果，金黃色澤嚐起來像栗子鬆軟，口味又似銀杏，略帶苦味。近年來養生風起，常取代蛋黃在粽子或月餅入餡。「雙蘋（蘋果乾）、（鳳眼果）」與腰果伴炒，再以些許鹽、胡椒調味，爽脆的口感令人食指大動，也是蓬萊邨熱門料理─腰果蝦仁的改良版。沒有使用海鮮，卻一樣令人心滿意足。

還有像「雙色山藥」，白色與紫色兩種山藥，視覺上引人食欲，以黃金比例的芡汁調味，脆口山藥，一口接一口。「蟲草黑木耳」，使用蟲草、銀芽、黑木耳，同時具有脆口、軟嫩、與韌性的三種口感，吃起來一點也不無聊。「糖醋猴頭菇」，使用酥粉炸過的猴頭菇，與較重口味的糖醋醬調味，口感吃起來有點像素肉，鹹香甜下飯，非常適合春季品嚐，也完全顛覆「素食=吃菜」的既定概念。

訂位專線：02 2326 7433 蓬萊邨 (台北福華大飯店B1F)