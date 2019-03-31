烏克蘭大選今登場　喜劇演員有望「弄假成真」當總統

（台灣英文新聞／洪晨芳 綜合外電報導）烏克蘭今（31）日舉行總統大選第一輪投票，曾在電視劇中扮演烏克蘭總統的喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），如今最被看好，有望「弄假成真」在第一輪中勝出。

根據《BBC》報導，本次第一輪總統大選，創下39人參選的紀錄，但是真正有潛力贏得選舉的，其實只有民調中領先的三人，波洛申科、澤連斯基和前總理提摩申科。

現任總統波洛申科極力爭取連任，但因為大選後期竄出一匹大黑馬──知名喜劇演員澤連斯基，使得波洛申科陷入苦戰。

身為政治素人的澤連斯基現年41歲，他曾在熱門電視影集《人民公僕》中飾演烏克蘭總統，深得許多厭惡官僚政治的民眾的心，目前民調領先其他候選人。他在競選過程中大量使用社群媒體，有望吸引大量年輕選票。

而現年53歲的現任總統波洛申科，則喊出「軍隊、語言、信念」的政治口號，來爭取保守派選票。他表示，他在任期間所領導的政府，擁有強而有力的軍隊，成功鎮壓了東烏克蘭的獨立反叛份子。此外，他也為烏克蘭拿到歐盟免簽待遇，並從俄國手中奪回烏克蘭東正教的掌控權。但是，上個月爆發的貪污醜聞，卻使其聲望直直落。

現年58歲的女前總理提摩申科，為烏克蘭橘色革命的領導者之一，並曾在2010年與2014年參與總統大選。

波洛申科、澤連斯基和前總理提摩申科，三人都在競選期間強調親歐政策，而沒有人把親俄的候選人當一回事。

如果今日沒有任何一位候選人得到超過50%的選票，得到最高票的兩位候選人將在4月21日一決勝負。