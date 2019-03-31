從未在國家主權上讓步　蔡英文：全世界和台灣站在一起

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（31）日南下高雄宮廟參拜，並表示政府堅持國家的主權，而當她站出來拒絕一國兩制時，全世界都和台灣站在一起。

蔡總統今日在總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁，以及數位立法委員的陪同下，先後前往高雄市文衡殿及哈瑪星代天宮參拜。

蔡總統致詞時表示，她上任以來，儘管來自中國的壓力再大，她從未在國家主權的問題上讓步，而當她站出來拒絕一國兩制時，全世界都和台灣站在一起，支持台灣，「因為過去三年，我們努力和所有國家分享民主、自由、人權等價值；因為理想相近，國際社會信任台灣，也希望台灣維持民主、發展經濟，和國際世界接軌。」

蔡總統指出，透過改革，台灣要成為公平正義的地方，也希望藉由發展經濟，讓台灣脫胎換骨，並和全世界接軌，「成為印太地區的台灣、世界的台灣。是太平洋的國家、世界的國家。」

蔡總統也提及，台灣的經濟在世界上已經是不可或缺，很多人唱衰台灣的經濟，但在她執政以來，股市上萬點的時間是有史以來最長；產業轉型上，則增加了機械、物聯網等兩項產業成為「兆元產業」，「現在的政府做了很多以前政府不做的事，成果也逐漸浮現，請大家對政府要有信心，繼續一同打拼，團結向前走。」

綜合媒體則報導，陳菊及陳其邁也向現場民眾喊話，呼籲支持者支持蔡總統競選連任。陳菊提及，「集中力量，團結全力支持蔡英文」，讓蔡總統能達成改革願望。