響應地球一小時 台北凱撒推【環保心旅遊。減塑愛地球】

擱淺鯨豚體內發現許多塑膠垃圾的新聞頻傳，再次喚起民眾對於塑膠垃圾造成各種生態與環境問題的重視，一向關注綠色議題、響應環保愛地球不遺餘力的台北凱撒大飯店，今年亦持續響應O'right歐萊德所主辦的「地球一小時」活動。台北凱撒在3月30日的晚上8點半至9點半將飯店外牆與騎樓燈關掉，邀請房客參與這個意義重大的活動，與 178 個國家、7,000 多個城市一起用行動來支持友善環境的理念！

台北凱撒長年以實際行動落實愛地球的心意，處處將「節能、省電、減碳」概念融入飯店經營管理之中，今年更希望能將飯店變成宣傳綠色環保的一個平台，鼓勵民眾將環保理念實踐在旅行中，推出【環保心旅遊。減塑愛地球】LINE@集點活動，即日起到8/31透過官網/語音預訂任一國人住房專案，於訂單欄位備註或最晚於入住前1天告知飯店不要客房一次性拋棄式備品，即可參加集點活動，集滿2點即獲得免費房型升等電子券1張(價值4,000元)，4/30前入住，只需集滿1點就可獲得1張免費房型升等電子券！另外台北凱撒將在深具環保意義的日子：3/30(地球一小時)以及4/22(世界地球日)推出台北凱撒LINE@好友獨享的一日快閃活動，大方送出500元的房價折扣券，呼籲好友們從日常生活中學習並落實節能、省水、減用塑膠袋等各種環保行動愛護地球。希望能夠藉由實質回饋，讓人人樂當綠色旅行家！

飯店傳達環保理念也要很優雅，台北凱撒的大廳主題佈置以「回歸自然‧綠色春天」為主軸，運用多種天然花草植栽，結合環保與再生素材，創造出繽紛的環保主題花藝區，傳遞「以花卉草木為師、與大自然的對話、與地球共生息」的信念，希望帶給旅人們一個自然放鬆的綠色美學空間。