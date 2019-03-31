銀髮族北捷好禮 4/1-6/30搭捷運送優惠券

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台北捷運推「樂齡搭捷運 輕鬆享好康」活動，4月1日（週一）至6月30日（週日）期間，搭乘捷運累積達30次，就能免費兌換商家優惠券。

為了鼓勵銀髮族搭捷運趴趴走，北捷針對全國年滿65歲民眾，及年滿55歲以上台北市原住民，祭出此一好禮優惠。活動期間內，使用敬老卡搭乘捷運，不限距離搭乘次數門檻滿30次，即可至任一捷運車站詢問處，免費兌換1張商家優惠券。60次可兌換2張，以此類推，優惠券有效期限至7月底止。兌換後未滿30次的剩餘次數，保留於票卡內，仍可繼續累積搭乘。

本次活動與運動休閒品牌LA NEW、日本直營剪髮QB HOUSE及聖瑪莉烘焙合作LA NEW消費滿3,000元現折500元並加贈健康襪1雙；QB HOUSE剪髮，平日下午3時前剪髮可享優惠價200元（原價300元）；聖瑪莉烘焙，免費送叉燒菠蘿麵包1個（市價37元），且消費滿100元再加送鮮奶布丁1個（市價35元）。

此外，今年以「繁花盛開．樂齡遊臺北」為主題，推出「樂齡生活」摺頁，內容包含台北都會區賞花資訊及活動，方便查閱好攜帶。趁著春暖花開的賞花時節外出，4月可至大安森林公園站，在公園杜鵑花拍照留影；5月可至士林站，前往士林官邸欣賞蘭花；6月可至石牌站或北投站，轉搭公車前往陽明山竹子湖，欣賞繡球花。

「樂齡生活」摺頁可至捷運各車站、貓空纜車、兒童新樂園、北投會館、台北市各里辦公處免費索取。相關資訊可洽北捷24小時客服專線：（02）218-12345或官網。

「樂齡搭捷運 輕鬆享好康」活動（圖／台北捷運）