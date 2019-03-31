韓國ADOY樂團挾高人氣　2019貴人暖身趴台北搖滾

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）第3屆「貴人散步音樂節」已於近日公布時間地點，主辦單位特在音樂節正式展開前，舉辦「貴人暖身趴」活動，邀請去年由樂迷票選出的高人氣韓國團體「ADOY」，將於今（31）晚台北華山Legacy演出，他們將帶來 “Wonder”，“Grace”等熱門曲目。

由小白兔唱片策劃的年度活動「貴人散步音樂節」自2017年成立以來，為台灣首度出現以SHOWCASE形式舉辦的音樂盛 會，邀請來自世界各地的音樂節選團人、媒體、 唱片公司、策展人來台，過去成功推廣不少樂團前往歐洲、東南亞等地巡迴演出， 也藉此讓台灣樂團有機會與各國策展人深度交流，活絡產業。

2019貴人散步音樂節將於11月8日至10日台南舉辦，然而，在音樂節正式展開前，小白兔唱片帶來一場「暖身趴」！力邀去年已於全美戲院演出的韓國獨立樂團「ADOY」再度登台表演，搭配台灣人氣瞪鞋樂團「Manic Sheep」，與台式R&B小王子「雷擎」替貴人散步音樂節暖身。

依照「貴人散步音樂節」的傳統， 每年的暖身趴陣容將由前一年音樂節的觀眾共同決定，觀眾可在每場演出後投票給最愛的樂團， 去年的最高票由來自韓國的獨立樂團「ADOY」奪下，也因此將移師至台北 Legacy 以及台南拾壹庫 U11 舉辦「2019貴人暖身趴」。

來自韓國的ADOY，自2017年成軍以來， 以兼具主流與獨立樂風的作品震撼了韓國音樂界。2017及今年發 行的兩張EP「CATNIP」、「LOVE」獲得了許多的熱烈迴響，也讓ADOY成為各類演出和音樂祭的熱門 選項。

已於台南「貴人暖身趴」演出的韓國團體ADOY，接受台灣英文新聞記者訪問時表示，很開心能來到台北，他們聽說台北聚集許多潮人（hipster），很適合樂團現場表演，也因此有別過去線上發表較優閒輕鬆的曲風，這次將帶來較搖滾的音樂，希望能和大家一起玩。此外，表演也將搭配很酷的視覺，帶給大家視覺跟聽覺的饗宴。

另外，不熟悉ADOY的朋友，他們也推薦EP中的主打歌曲“Wonder”跟“Grace”，兩首都能讓人放鬆，是最快認識他們的入門曲目，今晚不僅將演出那兩首熱門曲目，也將帶來“Don't Stop”。

ADOY透露，他們目前將發展聚焦在亞洲，目前除了籌備9月將發行的新專輯外，也預計前往日本、越南等國表演。