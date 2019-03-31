氣候學運聲聲嘆 「我想要會下雪的耶誕節」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）由年僅16歲的瑞典女孩桑柏格（Greta Thunberg）發起的氣候學運，持續在全球發酵。29日德國逾2萬名學子拋開書包、走上街頭，疾呼「還我大雪紛飛的耶誕節」。

《美聯社》報導，學生手持標語，訴說著卑微的想望：「我想要會下雪的耶誕節」、「氣候正在改變，我們為什麼不改變？」

去年8月發起運動，已獲諾貝爾獎提名的瑞典女學生桑柏格，曾以一句「沒有未來，何必上課？」號召全球學生捍衛地球未來。她週五也加入德國示威行列，聲嘶力竭地爭取「氣候正義」。她在激昂的演說中提到，老一輩未能好好因應人類有史來最大的災難。當學子對人類文明的未來表達擔憂時，大人卻只會「拍拍我們的頭，說著別擔心，一切都會好的。」

光是德國，就發起了20場類似抗議活動。這幾周以來，德語國家已有26,000名科學家連署響應這場由學生發起的氣候倡議。德國總理梅克爾雖支持這氣候學運，其政府卻挨批，所採取的努力遠遠不夠。

科學家預估，若未能大幅削減溫室氣體，當這些學子40至50歲時，地球就會達到災難性的暖化臨界點。聯合國跨政府氣候變遷小組去年10月提出地球前景慘澹的報告，嚴正警告人類只剩十年時間能力挽氣候災難狂瀾。

瑞典氣候運動人士桑柏格（圖／美聯社）