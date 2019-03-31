祖克伯：網路危險資訊 政府應立法控管

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）網路的發展快速，不過有時候規範跟得太慢，對於某些模糊地帶，企業也覺得無能為力，Facebook執行長祖克伯(Mark Zuckerberg)日前指出，希望政府能在網路管理上，擔任更加積極支援的角色。

祖克伯在一篇華盛頓郵報的社論中提到，監控網路有害內容的責任過於重大，單靠企業的能力已經不夠，政府必須適時的介入，制定更完善的法規，協助管理網路領域。

他指出，政府常常認為網路媒體在言論上擁有過大的權力，這點甚至他也必須表示贊同，因此Facebook正在規畫一個全新的獨立部門，用以受理使用者認為哪些公司撤下或是禁止的內容不合理的申訴。

不過，他也說，即使企業自發性的提出了這些方法，政府仍應該在「有害內容」、「廉政選舉」、「隱私」和「資料可攜帶權」四個面向進行立法，並針對科技公司推出新的法案，像是規定他們必須定期公開透明化的報告等，以避免有害的內容在網路上肆意流竄。

事實上，認為社群網站成為危險內容溫床的質疑，已經不是第一天的事，在基督城槍擊案兇手以直播方式公開掃射場面後，Facebook也被抨擊未能第一時間作出反應，讓該影片被轉載了150萬次。

Facebook在事後才表示，未來將對直播的內容做出規範，也會禁止白人種族至上主義和分離主義類的影片在臉書出現，並在部分歐洲國家的政治性廣告上加上標籤，讓使用者能知道這些廣告背後的金主是誰，好做出適當的判斷。

祖克伯說，他相信Facebook身為這領域的龍頭，有義務和責任點出問題的所在，希望未來有機會可以跟各地的立法者進行討論，以補這一塊的漏洞。