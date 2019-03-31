加薩抗議慘案一週年 以巴衝突再啟

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）昨(30)日適逢加薩抗議慘案一週年，成千上萬流落以色列佔領區外的巴勒斯坦難民走向邊界的高牆，以石頭和燃燒的輪胎作為武器，向佔領家園的以色列人表達抗議，邊界的以軍則以催淚瓦斯和實彈作為反制，造成4人喪生，死者全部都是青少年。

根據以色列國防軍的統計，大約有4萬名左右的巴勒斯坦人參與了抗議，以色列也嚴陣以待，部署了上千名士兵在邊界，然而，以軍宣稱抗議者不只使用非致命性的武裝，由於有爆裂物被抗議者丟過邊境鐵絲網，迫使他們必須使用「鎮暴手法以外」的實彈作為回應。

組織抗議、掌控著巴勒斯坦的哈瑪斯則表示，他們很努力讓抗議群眾不要太靠近邊境，以免遭到以色列軍隊的攻擊，長期擔任以巴協調者的埃及和聯合國，則正竭力試著不讓衝突再進一步升級，在去(2018)年的抗議事件中，以色列軍隊向民眾開火，造成超過100人死亡，而雙方持續的零星衝突，則在去年底前造成接近200名巴勒斯坦難民喪生，一名以色列士兵殉職。

事實上，這次的抗議雖是基於去年事件的一週年，但是由於抗議前一週，哈瑪斯和以色列軍因為誤射的火箭，已經進行過交火，雙方的關係已經十分緊張，再加上聯合國針對去年抗議所產出的調查報告，認定以色列狙擊手蓄意向手無寸鐵的兒童和婦女開火有犯下戰爭罪的嫌疑，受到國際譴責的以色列堅稱的「自我防衛」也有激化的趨勢。

以國外交部長宣稱，聯合國「無用」的人權委員會再次針對以色列，發佈一份充滿偏見而帶有攻擊性的歧視報告，在認定哈瑪斯是恐怖組織的前提下，以色列對於聯合國否定擁有自我防衛的權益感到遺憾，因此拒絕承認該報告。