吳釗燮：推動外交不能分黨派也不應分顏色

外交部明天將針對總統蔡英文「海洋民主之旅」成果赴立法院業務報告，根據書面內容，外交部長吳釗燮指出，外交必須長時間累積，不能分黨派，也不應分顏色，這是國家往前走關鍵。

蔡總統21日展開為期8天7夜的「海洋民主之旅」，訪問帛琉、諾魯、馬紹爾群島，並在過境美國夏威夷時，以視訊方式在華府保守派智庫「傳統基金會」以「台灣與美國：印太區域中之持久夥伴關係」為題，發表演說。

外交部長吳釗燮明天上午將赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢，書面報告已在今天送抵立法院。

根據報告書內容，外交部指出，海洋與民主是台灣與友邦的共通點，對友邦人民提供農漁業、醫衛、教育等直接協助則是我們的專長，透過發揮專業能力，採行「踏實外交，互惠互助」的援助方式，深化與友邦的實質合作。

外交部表示，透過台灣的專業，能讓世界各國更了解，台灣除了是「民主成功的故事、可靠的夥伴，是世界良善的力量，印太地區的民主典範」，更有意願和能力，與眾多理念相近國家一起積極落實聯合國的「永續發展目標」，善盡國際義務與責任，為國際社會做出貢獻、為區域穩定盡份心力。

外交指出，這次出訪的意義，就是看到台灣和太平洋友邦的關係，經過多年的努力及持續經營，已日漸從雙邊關係延伸至區域及國際的脈絡下，台灣因此在印太區域扮演更有意義的角色。

外交部最後指出，外交需要長時間的累積，這些經營必須持續，不能分黨派，也不應該分顏色。台灣和太平洋友邦的關係，是歷代政府規畫正確合作方向，並透過各領域傑出人才，在海外無私奉獻，才有今天堅實合作成果。

而隨著區域情勢改變，台灣與友邦雙邊關係成就台灣在區域戰略下的多邊互動，不只是友邦需要台灣，台灣也需要友邦，外交需要不分黨派的合作與支持，這是讓國家往前走的關鍵。