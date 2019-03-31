「詩魔」洛夫追思音樂會感人至深　珍貴特展新北市立圖書館登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）已故「詩魔」洛夫為台灣現代詩開拓者，更被選為台灣當代十大詩人之一，「因為洛夫的緣故」追思音樂會已於昨（30）日新北市立圖書館總館舉辦，「創世紀」詩刊元老張默，及多位文壇名人皆出席，現場氣氛真摯動人。特展自即日起展自4月18日止。

適逢台灣詩人洛夫逝世週年，已於新北市立圖書館總館舉行「因為洛夫的緣故」追思音樂會，命名取自洛夫經典作品「因為風的緣故」，此為寫給妻子陳瓊芳的生日禮物，富有哲理卻也滿載柔情，好友瘂弦更笑説洛夫是位好詩人，更是位好情人！

詩人洛夫曾獲中國時報文學獎、國家文藝獎、中山藝文獎等，2001年被評選為台灣當代10大詩人之一，著有長篇詩集「石室之死亡」、榮獲台灣文學經典之一的「魔歌」、「因為風的緣故」、「漂木」等。

「因為洛夫的緣故」追思音樂會由知名藝人邰智源，及洛夫兒子莫凡擔任主持人，邀請多位洛夫在文壇的名人好友到場，更邀請到中國著名朗誦家胡樂名演繹洛夫大作，一同緬懷洛夫精彩生命歷程。其中，「創世紀」詩刊元老創辦人張默也出席，好友瘂弦因身在加拿大，則事先錄製影片追憶老友，透過詩歌、音樂等藝術形態向詩魔致敬。



中國朗誦家胡樂名（左）、洛夫兒子莫凡（中）、知名廣播節目主持人梅少文（右）現身追思音樂會（圖/台灣英文新聞 Lyla）

和洛夫相識超過一甲子的瘂弦表示，沒有洛夫的詩壇，帶來很多沈思，年輕時他們曾說，「這世界已經夠寒冷，讓我們以彼此的體溫取暖」，現在還是這樣的感覺。洛夫一生創作未曾間斷，寫詩寫到最後一刻，這樣的毅力讓人佩服，他完成自己的事業，正可謂「華枝春滿，天心月圓」。

洛夫的兒子莫凡，先前與音樂人袁惟仁共組「凡人二重唱」，也一表對父親的思念。莫凡表示，父親大部分的時間都獨自在房裡創作，除了用餐時間鮮少看見他，因此小時候和夫親關係疏遠，不了解為何在大家眼中他是好人，在自己眼中卻形同陌生人，直到大了才明白父親的堅持及為人，也更明白為什麼大家都推崇父親。

寫詩超過70年的洛夫，與余光中並稱「詩壇雙子星」，洛夫的文獻特展已於新北市立圖書館總館3樓展開自4/18，展出他畢生文學著作、書法墨寶、照片、手稿等珍貴典藏，並首度曝光洛夫生前與余光中、瘂弦等好友往來的書信。



洛夫特展（圖/台灣英文新聞 Lyla）



洛夫墨寶「落花無言，人淡如菊」（圖/台灣英文新聞 Lyla）