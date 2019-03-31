劉霞驚悚黑白攝影來台展出　「醜娃兒」揭中國政治迫害

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）北京藝術家劉霞不認同中國政見，在丈夫劉曉波獲諾貝爾獎後，被中國政府軟禁直到去（2018）年。這次從法國空運來台展出的26件黑白攝影作品，是她在丈夫劉曉波3年勞改期間的創作，已於台北當代藝術館展出。

劉霞是詩人、畫家、也是攝影師，她與丈夫劉曉波都與中國抱持不同政見，在2010年丈夫劉曉波獲得諾貝爾獎後，她被中國政府軟禁至2018年7月10日才獲准出境，現居德國柏林。

劉霞的攝影作品僅使用黑白圖像，其植根於書法，是中國所有造型藝術的歷史來源。透過描述「中國陰影」籠罩，描述民族文藝復興和當代中國的鎮壓。

樣貌怪奇的「娃娃」常見於作品中，堪為主角，劉霞則稱他為「醜陋的嬰兒」，這些樣貌如此奇特的娃娃出現北京鄉村漫步、海灘邊吶喊、全身被捆綁著看書等，場景讓人不安，甚至有點毛骨悚然，也不難看出壓抑的氛圍，為什麼如此天真可愛的娃娃，卻承受著巨大的壓力？

原來，劉霞透過這些娃娃探討中國難以理解的審查制度，代表著中國的人類難以逃避的現況。通過展示娃娃，劉霞揭示並隱藏，讓每個娃娃講述故事。

台北當代說明，展出的系列作品分為2個主題，一為有著成人臉孔的嬰兒娃娃們，表情看似暴怒、恐懼、迷惑或者吶喊般，這些娃娃在真實的場景中，不知不覺成為一個個活生生的精靈，創造出恍惚的空間及時間感，似乎反應出劉霞自身的遭遇，靜默地注視這一切，凝視、沉默、企圖超越；另一個主題則用各種布料，蜷曲蔓延成各式造型後拍攝，織料上的紋理質感與糾結的團塊，表現出無言的苦悶。

除了攝影作品外，本次展覽當代館特別在展間走廊的窗戶上，規劃以半透明透光的宣紙懸掛劉霞用詩表白這一系列娃娃作品的心靈狀態，與劉曉波間夫妻相互傾訴的詩篇，字裡行間的文字，最令人動容，並感受到兩人被壓迫的悲慘遭遇，以及藝術的高度。

視覺強烈的攝影作品，以及展出的感人詩作間互相呼應著，如同詩作「沉默的力量」中部分寫道，

黑暗總是不分時間

降臨在我周圍

一個玩偶背對著我

長時間凝視窗外

大雪耀眼的白色

刺痛了她的雙眼

可她堅持不肯閉上眼睛

愛如此簡單又如此艱難

此次，從法國空運來台展出的26件黑白攝影作品，是她在丈夫劉曉波3年勞改期間的創作，艾未未也曾為她在北京舉辦過展覽。在劉曉波獲頒諾貝爾獎後，她被禁止在中國公開展覽，作品僅在私人場合或網路上呈現，之後輾轉由法國政治學者蓋．索門（Guy Sorman）收藏，並於2011年在巴黎首次國際公開展出。現在，一起來看看部分精彩攝影作品吧！



（圖/台北當代）



（圖/台北當代）



（圖/台北當代）