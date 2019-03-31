台北當代「呼吸鞦韆劉霞、蔡海如」聯展　政治迫害女性出口

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北當代藝術館舉辦「呼吸鞦韆-劉霞、蔡海如雙個展」，帶來2位來自不同時空背景，卻同樣遭受政治迫害的女性藝術家，展出內容包括劉霞的攝影作品26件，及蔡海如的裝置作品2件，自即日起展至5月26止。

展出的藝術家之一為北京詩人劉霞，另一個更廣為人知的身份，是諾貝爾和平獎得主劉曉波的妻子，因政治犯妻子而連帶被非法軟禁近十年。在劉曉波被判六四兩年牢獄、三年勞改、十一年顛覆國家罪期間，劉霞處於被當局監視與軟禁，形同為另一個更大的牢獄。

藝術家蔡海如則是台灣白色恐怖受難者的女兒，50年代父親曾因參加讀書會以及加入地下黨活動成為政治犯，入獄長達14年；在她9歲那年，因另一波白色恐怖高峰期，父親再度被牽連入獄10年。當她父親無故消失後，卻在家裡發現一張張上面有著父親名字的匪諜破獲案剪報，生命於是開始變了調。

身為政治受難者家屬，2位藝術家如同另一種囚徒般心繫著獄中之人，現實生活中被監視、排擠，在遭受極度荒謬與痛苦的同時，藝術家的靈魂卻開啟另一個創作的世界，讓他們獲得自由、尊嚴及詩意。

此次，人權議題為展覽探討議題，台北當代透過劉霞、蔡海如以當代藝術手法的呈現，更鼓勵高中生表達對於人權的認知觀點，或關於遭受政治迫害的女性家屬傳遞的關懷，特於展出期間舉辦「呼吸鞦韆」觀後心得徵文比賽，

這次展覽揭露的人權議題，透過劉霞、蔡海如以當代藝術手法的呈現外，為了鼓勵高中生表達對於人權的認知觀點，或關於遭受政治迫害的女性家屬傳遞的關懷，於展出期間特別舉辦「呼吸鞦韆」觀後心得徵文比賽，從青年視角透過文字回應及分享，徵件自即日起至5月18日，更多詳情請前往官網查詢。