IFOAM Asia 與新北共同推動「亞洲有機行銷智能中心」

（台灣英文新聞）新北市因得天獨厚的天然環境及大量人口優勢，長期積極推動有機農業的發展，不僅吸引青年農民投入有機農業生產，也透過學校有機營養午餐政策，帶動臺灣整體有機農業 成長。為進一步參與國際有機農業運動的發展，新北市與國際有機農業亞洲聯盟(IFOAM Asia)合作，周五舉行全台第一次「先創通路再開農路 Access to Markets: A Road to Sustainability」IFOAM 亞洲有機農業國際研討會，會中邀集多位來自德國、韓國、日本、印度 及中國大陸有機產業第一線國際專家學者分享國際間推動有機農業之經驗，以及台灣產官學代 表講述台灣有機農業發展經驗，反映通路對於有機農業發展的影響。

新北市長侯友宜出席研討會時表示，有機農業的發展與通路開創是從前任市長延續至今的重要政策，新北市以「有機營養午餐」政策，發揮都市人口消費能力，以需求帶動整體有機農產品供給與生產，為青年農民奠下投入有機產業的基礎與信心。研討會中的各項案例也顯示農 民在技術、認知上都有長足進步，臺灣有機農業發展逐漸邁向有機 3.0 時代。

侯友宜在研討會上指出，打開市場通路是政府發展有機農業的首要任務，為此新北市政府特別籌組成立「亞洲有機行銷智能中心」，以智慧化經營管理，加深社會各界對於有機農業認同及支持，並與 IFOAM 亞洲國際有機聯盟合作，共同為亞洲有機農業發展提供服務。

同時，新北市將引入區塊鏈辦理「國際有機認證互通系統」，促進國內外有機產品流通。未來，亞洲青年農民將同心秉持以智慧創新通路，繼續齊力接軌國際有機農業，為農業經濟及永續環境而努力。

IFOAM 亞洲與新北市亞青辦公室組成跨國工作團隊耗時近半年，來回多次才設定全方位的議題及講者陣容，為呼應新北有機營養午餐是促成此次論壇的起源，新北市也派出青年代表將有機營養午餐政策發展，重現於國際舞台上。另外，為使學員能驗證課堂所學，於周末的參訪，也安排實地走入有機截切場，了解截切流程、SGS 檢驗產品過程、邁向里山倡議的農再社 區以及集結生產、銷售、管理並導入智慧農業概念的永齡農場等，藉此國內外有機人才聚集的機會，展現台灣有機農業的發展。