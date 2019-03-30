韓國瑜LINE貼文　4年讓大家看見履行諾言

外界關注高雄市長韓國瑜是否會被徵召或特邀投入2020選舉，他今晚在LINE群組說「就這4年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變」。

韓國瑜晚上10時半許，在LINE群組貼文同時附上媒體專訪的影片。這篇貼文是否表達對2020總統大選的態度仍待觀察。

他在LINE貼文內容指出，看人挑擔不吃力，事不經歷不知難。所有的一切，他都問心無愧，又何怕之有？只要為了高雄好，所有難關會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印的走下去，就這4年的時間，他會讓大家看見他履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。

韓國瑜說，人所能負的責任，他必能負；人所不能負的責任，他亦一肩擔起、起走無悔。

另外韓國瑜也在臉書上提到，如果沒在政治人生中摔過跤，或許我會迷戀眼前這些包裹著蜜糖的毒藥—名利、掌聲、網路聲量、韓流現象；但這一切對於沉寂了17年的我來說，卻是如鏡花水月、如夢幻泡影。

韓國瑜表示，我知道這些東西一段時間後都會消退，我也非常明白，自己這次可以當上高雄市長，是幾十萬高雄人願意給我一次機會，因為大家想要過好日子、渴望看見改變，所以才把寶貴的一票投給我韓國瑜。

韓國瑜指出，從以前到現在，每雙我實實在在握過的手、那些我真真切切看到的熾熱眼神，我又怎麼能忘、怎麼敢忘？我從以前就常說，韓國瑜什麼都不怕，就是怕丟臉！我永遠把人民擺在第一，一直重申要全力為高雄拚經濟、給高雄市民過好日子，如果政治人物都只想到自己的錦衣玉食，連最基本的都給不了百姓們，又怎麼能不丟臉、能不慚愧？