美挺台動作不斷　學者：台美互信堅強前所未見

美國近來挺台動作不斷，包括國務卿蓬佩奧表示將進一步執行台灣旅行法。學者分析，台美目前互動緊密、互信堅強，是1979年以來，「前所未見的」，美國很直接把台灣視為印太戰略夥伴。

台美近來互動升溫，包括總統蔡英文日前出訪帛琉、馬紹爾群島等友邦時，與美國駐當地大使見面互動，在夏威夷過境時，也由夏威夷州國民兵司令兼民防廳長羅根（Arthur Logan）少將陪同參訪夏威夷州急難管理署。這是總統在美過境期間首次與美軍將領會面。

不僅於此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日出席聯邦眾議院聽證會時表示，台灣旅行法是重要立法，美國還會有更多行動來執行這部法律。對於如何協助台灣維繫與邦交國的關係，他說，美國竭盡所有方式，包括經濟與外交政治手段，說服其他國家與台灣斷交是不正確的；美國也將全力履行對台灣的承諾。

台灣智庫執行委員賴怡忠接受中央社記者訪問時表示，蓬佩奧提到美國重視台旅法的實行，總統在夏威夷的行程符合這個趨勢。台美現在的互動緊密、互信堅強，是1979年以來前所未見的。

美國於1979年與中華民國斷交、與中華人民共和國建交。台美關係經過40年的發展，賴怡忠表示，美國現在很直接把台灣視為美國印太戰略夥伴的一部分，以面對夥伴的方式來處理與台灣的互動關係，他相信，今後美國還會有更多具有實質意義的作為。

同時，他指出，美國對台灣互動關係層級的提升，不僅是針對個人，而是整體結構性的提升。日前相繼訪美的桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、台北市長柯文哲，不論黨派，美國國務院都派出同一位官員出面接待，給予同樣的待遇。

賴怡忠觀察，因為台美關係基礎變堅實、雙方有很好的互信，台美關係才有辦法全面獲得提升。

對於蓬佩奧日前的談話，國立政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範表示，需要觀察美方實質的動作。例如今年漢光演習，美國是否派出現役將級人員來台觀摩，值得觀察；他說，美方過去都是派退役將領率團來台。

此外，賴怡忠指出，面對中國步步逼近台灣，美國堅守對台承諾，也象徵美國過去在台海議題上採取「戰略模糊」的態度，現已朝向「戰略清晰」的方向，美國認為只有對中國放出明確訊號，中國才會停止藉由行動測試美國底線、造成台海更不穩定的作為。

對於美國態度改變的原因，他分析，美國不再把美台關係放在美中關係之下，而是分開看待美台、美中關係；美國認為，美台關係發展有自己的邏輯，並鼓勵台灣也不要完全根據兩岸關係來看待和美國的互動。

他說，另外的原因也包括台灣自己的努力與自制，美國對台灣的信任這2、3年來達到頂點；台灣沒有濫用美國的信任，因此美國也願意加強對台關係。

同時，他指出，中國試圖改變以自由主義為主的國際秩序已經引起美國高度警覺，因此，對於美台合作以及中國打壓台灣國際空間等議題，美國都會放在國際戰略脈絡下來看，不會放在兩岸關係的脈絡下處理。