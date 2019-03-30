推廣台越文化交流 高苑科大體驗芒果青酸甜滋味

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）高苑科大通識中心配合圖書館「懷舊古早味」主題展推廣校園多元文化，3月27日特別舉辦「手作愛情芒果青」台越共學體驗活動。邀請路竹社區劉秀菊樂齡志工與越南新住民韋金水以「台灣味與南洋味」最具有代表性的芒果手作家鄉美食，進行異國飲食文化交流及聯誼。

初夏時節，當土芒果樹的果實尚未成熟前，早期台灣人便會採收一顆顆的芒果青製做成情人果。時值三月路竹社區與校園種植多棵土芒果樹，已能看見樹上結實纍纍。

劉秀菊阿嬤教導同學南部早期的吃法，將土檨仔(土芒果)加蒜頭、醬油，主要是要去酸跟澀。另外一種是將青芒果，透過層層的醃漬步驟，呈現爽脆的口感、冰涼中泛著酸甜的滋味，讓人忍不住一口接一口，更是許多台灣人生命中美好的回憶。

韋金水老師提到越南曾是法國殖民地，料理風格也深受影響，又結合鄰近的中國、馬來西亞、泰國等烹調手法，多元文化的融合，讓越南菜獨樹一幟。越式芒果青比起其他東南亞料理更來的清順爽口，藉由辛香料調味的芳香風味雋永。

高苑科大通識中心蔡慧珍老師表示文化交流中最平易近人的就是「食」，因歷史文化、宗教因素等影響，發展成各地特色獨具的飲食文化，每道料理背後都蘊藏異鄉人們對家鄉的濃厚情感與生命故事。

高苑科大近年越南生逐年增加，透過「愛情芒果青」體驗活動介紹越南風俗民情與文化，用美食與全校師生博感情，更吸引大家對越南的認識與了解，共創校園友善國際化環境，共同開出多元的花朵。