水利新南向經驗交流 泰水利局來台參訪學新知

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新南向新合作！泰國水務局參訪團3月28日來台參訪台水公司，並進行水利與供水經驗交流。

由泰國水務局副局長Mrs. Sutanya Srisuriyachan 及 Mr. Banjong Vongsa帶領的參訪團3月28日前往台水公司第十二區管理處板新給水廠進行參訪與交流，由台水公司總經理胡南澤率員親自接待。

台水公司為全世界擁有最多供水系統的水務公司，每日產水量超過860萬噸，供應約1800萬人。台水公司水源包含地下水、川流水、水庫水及海淡水等，亦歷經每年颱風汛期高濁度，極端氣候旱澇不均的供水問題，台水公司有相當多的經驗願意與泰國水利人員分享。

在參訪過程中，泰國水務局對台水公司產水監控系統(SCADA)，即時掌握水質、水量，確保穩定供水，讚嘆不已；參訪水質檢驗室時，對水質檢驗項目為數眾多、檢驗室都經過國家認證，確保水質安全，感到十分驚豔；乃至廢水處理及排放均相當讚許。

交流座談時，泰國水務局亦提出諸多問題，例如海水倒灌的水污染處理、漏水率、原水濁度之處理…等，台水公司則由各業管主管給予詳盡說明。

此外，為了滿足泰國水務局參訪需求，台水公司特別安排土城區延壽路之管線汰換工程(用戶外線採SSP不銹鋼波狀管)現場施作觀摩，讓泰國來賓印象深刻。