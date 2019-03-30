桃園平鎮百年土地公娶妻　擲出12聖筊傳為佳話

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）百年歷史的桃園市平鎮區南天橋福德祠，今(30)日喜氣洋洋慶祝土地公娶妻。82歲魏姓男子今年(2019年)初夢見土地公與土地婆同時安座金身，為印證神明指示，過程中還擲出12聖筊，傳為佳話。

從清朝時期就建廟的南天橋福德祠，平時香火鼎盛，信眾不絕，但廟中僅奉祀土地公。82歲的魏姓老翁今年初作夢時，竟然夢見土地公與土地婆同時出現夢境中，好奇之下向廟方提出。廟方人員也半信半疑，因此廟方管理人員在神明前連續擲出5次聖筊，才讓廟方確定土地公的確有「與土地婆廝守之意」。

中央社引述魏男表示，年初夢見土地婆托夢，夢中場景出現土地公與土地婆同時比鄰安座金身，夢境中出現的樹木正好是南天橋福德祠的南洋杉，因此才告知廟方關於他所做的夢。廟方一度認為神明前不得輕浮，但在魏男表達自己也是虔誠信眾後，廟方在土地公前擲筊，才讓其他人折服。

魏姓老翁在大溪區專門雕刻神像的店中，找到一尊土地婆金身，並在福德祠前再連續擲出12聖筊，獲得土地公的最後確認，才底定良緣。

廟方與信眾今上午以辦喜事的心情，沿路放鞭炮、敲鑼打鼓將土地婆請下神轎，並且土地婆的金身放在土地公旁，廟方還寫下「永結同心」的字卡，祝福土地公、土地婆新婚愉快。

老翁提到，從年輕時就到南天橋福德祠上香祈福到退休，感謝土地公一路照顧，沒想到年初的夢境，促成這樁美事。而在籌辦喜事過程中，土地公、婆也保佑他多賺了一筆土地交易的錢，並將獲利拿來辦喜事。

不少地方人士聽聞土地公百年娶妻事件，都嘖嘖稱奇，希望土地公、土地婆同時入祠讓信眾供奉，更能保佑地方百姓安居樂業、風調雨順。