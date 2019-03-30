賴清德：已會晤黨內協調小組　盼走完初選程序

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）投入民主進步黨總統初選的前行政院長賴清德今(30)日表示，已和黨內協調小組見面，這場君子之爭的初選，有助於黨內團結及社會力量支持，他希望走完程序。

民進黨主席卓榮泰證實，5人協調小組昨(29)日已集體與賴清德談過。至於總統蔡英文，部分協調小組成員個別與蔡總統談過；至於何時跟蔡賴兩位一起談，要看雙方時間安排。

賴清德今下午在台南市國立台灣文學館舉辦新書「用行動帶來希望」簽書會，且當場開放媒體提問3個問題，並透過麥克風，公開向在場書迷及支持者說出他的看法。

媒體提問全圍繞在民進黨內勸退賴清德的聲音，包括外傳民進黨擬以徵召取代初選、副總統陳建仁發表聲明願意退讓，以及黨內協調結果如何。

賴清德說，相信民進黨主席卓榮泰，一定會對黨部的事情做最好的處理。

賴清德表示，他很敬重副總統陳建仁，陳副總統有非常堅定的信仰，充滿愛心，人如其名，是個仁者，也贏得社會敬愛，他尊重陳副總統的主張。但這場初選是民進黨必須要的，藉由這場君子之爭，讓社會知道民進黨的主張及未來要將台灣帶往何方。

賴清德說，已和黨內協調小組見過面，也清楚表達參選原因。主要是考量民進黨處境空前困難，台灣局勢更嚴峻，大眾擔心民進黨輸掉總統選舉，立委席次又大幅降低情形下，民進黨輸掉的不只是政權，也會帶給台灣民主和主權的挑戰。

他表示，中國國民黨面對「習五點」未提出有效方法，反而提出和平協議，更加深基層焦慮，他才願意出來爭取國人支持及接棒承擔台灣的使命。希望這場初選是君子之爭，有助於黨內團結及社會力量的支持，也希望走完這個程序。

根據民進黨初選作業時間表，協調時間到4月12日止，政見發表會13、14日，民意調查時間15日到17日，中央執行委員會24日將公告總統參選人提名名單。