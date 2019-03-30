紐航台北奧克蘭航線將增班　親子暑假出遊優惠多

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 紐西蘭航空近日宣布，預定10月底開始將台北—奧克蘭航線目前每周3班，增加至每周4到5個航班，讓旅客行程安排更加便利彈性。

自去年(2018年)11月紐西蘭航空開航台北—奧克蘭直飛航線以來，雙邊旅客造訪人次大幅成長，為滿足兩地市場對此航線的強勁需求，而採取上述措施。

此外為迎接即將到來的兒童節，紐西蘭航空再接再厲針對準備在暑假、中秋節及國慶假期出發到紐西蘭的家庭旅客，推出一系列驚喜優惠！

根據紐西蘭官方統計，自去年11月紐西蘭航空開航台北起三個月內，台灣與紐西蘭的雙向旅遊人次皆比前一年同期成長約4成左右，除展現兩地觀光市場的蓬勃發展外，紐西蘭航空台北—奧克蘭直飛航線無疑帶動了兩地往返的互動性及便利性，讓紐西蘭觀光熱潮再現。

紐西蘭航空也看準整體亞洲市場的巨大發展潛力，近日更宣布將於年底重啟首爾—奧克蘭直飛航線、新加坡—紐西蘭航線增班/ 增線，同時調整香港—奧克蘭航班時刻。

因應即將到來的兒童節，紐西蘭航空針對家庭旅客推出一系列驚喜優惠：即日起至4月15日，預訂5月7日至10月30日之間 (涵蓋暑假、中秋節及國慶假期) 出發的經濟艙機票，兒童機票享半價，家庭出遊 (兩人以上同行) 即可以5折升等成「經濟艙空中沙發」Economy Skycouch™ ，且上述優惠可同時使用。

紐西蘭航空為兒童旅客準備有富饒趣味的娛樂活動包、美味營養的兒童餐點、機上娛樂系統兒童專區等，讓長途飛行的親子旅遊也能倍感輕鬆舒適。

紐西蘭航空向來有邀請小小旅客發送糖果的傳統，完成此項任務的小朋友還能獲頒一張「糖果行動隊證書」，為飛行體驗畫下完美句點，並留下難忘回憶。另外，持有星空聯盟金卡的旅客，還可以帶小朋友進入奧克蘭國際機場的紐西蘭航空貴賓休息室，在兒童專區內盡情玩耍。

經濟艙空中沙發 Economy Skycouch™ 為紐西蘭航空首創且深受歡迎的明星商品，其特色為同排相鄰的三個座椅能輕鬆轉換成平坦沙發，打造「經濟艙也能躺著飛」的獨家體驗，特別適合一同出遊的親子旅客。其獨立的寬敞空間是小朋友在三萬英呎高空中的遊樂場，搭配專屬床墊及棉被，為全家人打造最舒適的睡眠體驗。

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