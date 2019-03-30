新二代逛科博館學習新知 新住民親子共渡週末時光

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）國立自然科學博物館為臺中市重要的教育資源，館內蘊含豐富的天文、地理、科學、人文知識，今(30) 日移民署臺中市第一服務站與國立自然科學博物館、中華民國優質家庭教育發展促進會一起合作，邀請新住民與家人一起遨遊科博館，從生命的起源開始，帶著大朋友小朋友一起觀看遠古時代的恐龍特展，讓新住民與家人提前一起過一個快樂的兒童節。

來自越南的配偶阮小絨，已經嫁來臺灣居住臺中十多年，從來沒有踏進過科博館內，這次透過移民署的邀請，帶著女兒一起來參觀科博館，一進入館內，就先被一個栩栩如生、外型長的很新潮有著龐克頭的恐龍所吸引，原來它是有名的竊蛋龍，小朋友一看直覺認為應該是一個壞壞的小偷恐龍，但在導覽員熱情的解說下，才知道竊蛋龍是守護在自己的巢穴附近，保護著自己的蛋。

小絨的女兒聽完導覽員的親切說明之後，興奮的說，竊蛋龍就像溫柔的爸爸媽媽一樣，守護著蛋寶寶，也守護著整個家。

為了讓更多的新住民與家人可以認識科博館豐富的館藏，館內使用國語與越南語雙語導覽服務，讓受邀來參觀科博館的新住民貴客，都可以用自己熟悉的語言，充分的認識每一件館藏精彩動人之處，讓豐富的科學新知，可以存記於心。

另一位來自越南的配偶阿金表示，今天看到許多文物都是在越南的時候從未接觸過的，今年七月阿金的越南媽媽要來臺灣玩，阿金一定要幫全家人安排一次科博館之旅，讓媽媽也能一起大開眼界。

移民署臺中市第一服務站非常歡迎新住民帶著家人一起來使用科博館所提供的多國語言導覽服務，也請新住民朋友們要互相提醒，非洲豬瘟疫情擴大，請大家避免從國外攜帶肉品入境，以免受罰，並祝大家兒童節快樂。