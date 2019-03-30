不滿「被中天代言」！ 網友發起連署：「我是世新學生，我反旺中集團」

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由世新大學學生在網路上發起的「我世新人，我反旺中」連署活動，截至今晚8點左右，連署者已達到958人。

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）繼台大、政大學生發起校園禁播中天新聞討論後，世新大學也有學生在網路上發起「我世新人，我反旺中」連署，拒絕被中天新聞台代言，他們呼籲中天，不要弄臭所有媒體工作者名聲。

綜合媒體報導，台大學生認為中天逾越媒體角色，日前發起投票，希望校內禁播中天新聞，政大也傳出有校外人士硬將學生餐廳電視轉到中天。學生因此在臉書發文，呼籲搶回遙控器並轉台。不過兩校校方和學生自治組織都表態，現階段不會限定播或不播哪一頻道，而是尊重自主選台。

世新學生昨(29)日發起「我世新人，我反旺中」連署，聲明指出，

中天新聞台日前因播出「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」、「異相？！三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」兩則新聞，違反事實查證原則，共裁處新台幣一百萬元。 中天主管前往NCC出席陳述，其間NCC委員洪貞玲詢問中天新聞助理總監林于喬「哪間學校畢業」、「是否受過新聞專業訓練」兩個問題。事後中天則以「NCC公審媒體？“世新廣電”不適任新聞主管？」為標題大幅度報導。

中天質疑NCC委員洪貞玲歧視該台主管是世新大學畢業、不懂新聞專業，但相關言論一出，反倒讓母校學弟妹不滿被拖下水，搜出該名主管的「黑歷史」，並在網路上號召聯署，高呼「我是世新學生，我反旺中集團」。

世新連署發起學生認為，作為媒體公器，中天在學運時踹垃圾桶指控學生、做石虎與熊貓的比較、對美國在台協會（AIT）官員談話的移花接木等，早已成為傳播學院的負面教材。

聲明指出，

媒體環境崩壞，社會大眾對媒體工作者的批評從未少過，即便如此，每年依舊有許多新生進入新聞傳播科系就讀，懷揣著「改變現今媒體生態」遠大志向的大有人在，為什麼中天新聞台要拖這些人下水？為什麼中天新聞台一定要堅持弄臭所有媒體工作者的名聲？中天怎麼好意思提媒體識讀？

風傳媒引述連署發起人杜冠霖強調，

「中天的卸責為媒體開了一個新的下限。」他了解整個產業的結構性壓迫非常嚴重，很多學長姐產製新聞並非出自本意，但再多無奈都不能改變記者是共犯結構一環的事實，如果今天只是乖乖地被牽著走，沒有堅守自己作為媒體人的最低底線，根本沒有資格對閱聽眾、其他同業說三道四。

對於洪貞玲與中天主管的爭議，NCC昨受訪澄清，從頭到尾沒有質疑過世新廣電的專業與適格性。還原當時的談話，洪貞玲僅詢問對方「有沒有相關新聞專業的訓練？」得知主管的學歷背景後，再詢問「依照助理總監的新聞專業，大幅報導韓國瑜是符合專業的嗎？」

中天新聞台發表聲明指出，他們秉持讓台灣人民得以過更好的生活為宗旨，一切有利此宗旨的人與事，中天新聞台樂於報導。

中天指出，NCC對中天新聞報導內容認定違反衛廣法一事，中天無法認同，除多次進行陳述說明，對於NCC的處分，中天將循行政救濟途徑維護合法權益。​