蔡英文：台灣不冒進獲信賴 談大選「民進黨不團結就會輸」

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）台灣人公共事務會今（30）日舉行「台灣關係法」四十周年暨「台灣旅行法」周年紀念餐會，甫結束「海洋民主之旅」返國的總統蔡英文受邀致詞，除了談到台美關係愈趨緊密、感謝台美人團體的付出貢獻，也對2020總統大選發展意有所指表示，民進黨一定要團結，不重蹈失敗的歷史，共同為捍衛台灣主權打拚。

FAPA會長郭正光在餐會致詞時說，對於台灣旅行法雖通過一年，但五位首長迄今仍無法與美國高官會晤，郭正光希望接下來一年總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、以及國防部長嚴德發等能有機會與美國政府領導階層見面，落實台旅法內涵。

剛結束國是訪問的總統蔡英文30日與會共同慶祝周年，她表示，美台關係愈趨緊密，尤其美國會在過去一年來陸續通過友台法案。蔡也提到過境夏威夷時，美國許多國會及官員紛去電向她表示，台灣是值得信賴的朋友，會給予台灣全力的支持；而近日台美共同成立的對話平台「印太民主治理諮商機制」，就是鑑於雙方享有共同的民主自由人權價值觀，因此美國與台灣合作，推動印太區域有關民主人權的常態性對話。

蔡英文也強調，抗壓性弱及貿進政策都會傷害美國對台灣的信賴，不貿進不屈服、維持兩岸的現狀，用一致的行動，證明台灣是國際上值得信賴的朋友；蔡舉例今年初習近平促統提一國兩制，她強硬回應拒接受，有人說中國是麻煩製造者，是因為他們信任台灣。

話鋒一轉，蔡英文似對2020總統大選抒發想法，她表示，歷史上，民進黨只要團結就會勝選，不團結就會輸，現在民進黨政府發展經濟、推動轉型正義、支持社福等七大路線，己獲得民眾肯定與支持。而從摔落谷底到爬起的12年，她明白改革會面對的壓力，也會堅持下去，尤其要堅持台灣主權，民主不能倒退，因此2020一定要團結，民進黨一定要推出最強的組合求得勝選，昨日陳建仁做出了一個決定，她感恩陳對國家的付出奉獻，也希望民進黨共同為未來來努力，要對台灣有信心。

立法院長蘇嘉全亦出席盛會，感謝台美人長期在海外為台灣努力，他也感謝前外交部長暨FAPA前副會長陳唐山過去在美對台灣事務的奉獻，尤其是過去戒嚴時期及解嚴後一群關心台灣民主發展的台美人在美國會遊說，是促進台灣島內民主化的推手，內外共同打拚，促成台灣今日的民主發展，他們不畏中國打壓推動台灣能成為一個正常國家。蘇也感謝其它國家國會不斷為台灣發聲，也讓其能在它國國會上能表達台灣的立場。最後蘇嘉全也同樣意有所指呼籲，民進黨要共同團結，取得來年大選的勝利。