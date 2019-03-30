吳敦義否認託藍委 傳話給韓國瑜　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨主席吳敦義今(30)日說，他將與兩位副主席盡量在公告總統初選之前，安排和前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，以及高雄市長韓國瑜見面，交換意見。吳敦義也透露已經在和韓國瑜約，「他希望多一點時間談」。

國民黨立委曾銘宗等人昨(29)日到高雄市和韓國瑜見面，引發媒體揣測。對於是否請藍委代為傳話，吳敦義連說三次沒有，而是請立委表達支持韓國瑜提出自由經濟貿易區。

另一方面，高市旗山區「常美冰店」不滿高雄市長韓國瑜出訪時會見中國官員，在自家臉書貼文嗆韓表態反共，這兩天也引發熱議。

朱立倫、王金平爭取國民黨內總統提名，但基層力拱韓國瑜參選，吳敦義日前拋出特邀或徵召韓國瑜參加初選的想法。

朱立倫日前呼籲吳敦義盡快和韓國瑜見面談徵召的意願，吳敦義表示已經在約會面，並透露韓國瑜「希望有多一點時間談。」

中央社30日報導，外傳國民黨主席吳敦義4月初將親訪韓國瑜。已表態參選總統的前立法院長王金平今天說，「對黨中央決議的都尊重」，王金平說他與韓國瑜自然會見面，不用刻意安排。

媒體詢問是否也會跟朱立倫、王金平見面，吳敦義回應，正在安排中，會盡可能在初選公告之前，並邀副主席兼秘書長曾永權以及副主席郝龍斌等參與，一起交換意見。

國民黨目前規劃，4月10日中常會將通過總統提名作業要點和時程，並將在4月17日進行公告，黨務人士日前表示，應會在4月10日前與有意參選者和黨內有期待的人選見面。