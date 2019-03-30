委內瑞拉「雙胞總統」危機持續　馬杜洛禁止瓜伊多任公職15年

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）委內瑞拉總統馬杜洛政府不斷打壓自封為臨時總統的反對派領導人瓜伊多，最新的動作是由總審計院下令禁止瓜伊多擔任公職15年，但瓜伊多表示他不會受這項決定影響，會繼續抗爭到馬杜洛下台為止。

瓜伊多（Juan Guaido）在今年(2019年)一月自封為委內瑞拉臨時總統，並獲得美國、巴西、英國、西班牙、德國和法國等國承認。馬杜洛（Nicolas Maduro）政府當局指責瓜伊多是「美國策畫政變的首腦」。

中央社報導，馬杜洛政府為褫奪瓜伊多的公權，聲稱自2015年以來，未經國民議會批准，瓜伊多進行90多次海外旅行，支出超過國會議員的收入。

委內瑞拉總審計院估計，大部分支出都是瓜伊多用在這些海外旅行下榻的豪華酒店。但瓜伊多並沒有被嚇倒，在卡拉卡斯的一場政治活動中他對支持者說：「他們一刻也阻止不了我們。」

在總審計院宣布對瓜伊多的制裁後不久，瓜伊多即向公眾質疑總審計長阿莫若索（Elvis Amoroso）的決定，說他和其他反對派議員自2016年以來就沒有領取薪資，如何能犯下被指控的違規行為。

委內瑞拉反對派不承認2018年5月選舉的結果，但馬杜洛仍在爭議中宣布連任總統6年。

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事實上，對馬杜洛政府來說，瓜伊多早已經喪失從政的合法性。因此，透過總審計院對瓜伊多的這種新的制裁，並沒有顯著改變反對派領導人的處境，除非將瓜伊多逮捕。

今年2月，瓜伊多無視委內瑞拉最高法院對他實施禁止離開委國的規定，先後訪問包括巴西在內的拉美5國，尋求政治支持。即使冒著被捕的危險，瓜伊多仍返回委內瑞拉。

儘管美國川普政府擺明立場力挺瓜伊多，瓜伊多和他的追隨者也明確表示，將繼續動員迫使馬杜洛下台，將民主還給委內瑞拉；但隨時被捕的可能性與陰影，始終籠罩著瓜伊多。