蔡總統4/9再與華府智庫視訊 討論台灣關係法與美台關係

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）華府「戰略暨國際研究中心」4月9日將舉辦台灣關係法40年與美台關係研討會，總統蔡英文將透過視訊專題演講。這是繼傳統基金會之後，蔡總統第2度以視訊方式參與華府智庫活動。

除了「戰略暨國際研究中心」（CSIS）外，華府重量級智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）與「威爾遜國際學者中心」（Woodrow Wilson International Center for Scholars），也是共同主辦單位。

中央社報導，蔡總統當天上午將透過視訊方式，發表約30分鐘演講並接受現場主持人、前白宮國安會亞太事務資深主任葛林（Michael Green）與聽眾提問。立法委員蕭美琴，也將赴華府發表演說。

美國國務院亞太事務首席副助卿墨菲（Patrick Murphy）、美國聯邦眾議員康諾里（Gerald Connolly），都將出席這場研討會發表演說。

除了台美官員與國會議員外，許多華府重量級兩岸專家，包括前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）、前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）、前AIT處長楊甦棣（Stephen Young）與前國防部亞太副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）等人，都將出席這場研討會。

蔡總統剛結束「海洋民主之旅」在27日返程過境美國夏威夷時，也曾以視訊方式在華府保守派智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation），以「台灣與美國：印太區域中之持久夥伴關係」為題發表演說，並與基金會創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）、聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）與眾議員約霍（Ted Yoho）會談。