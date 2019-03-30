富櫃200業績發表會4月2日登場

（台灣英文新聞）櫃買中心自3月27日起推出一系列之主題式業績發表會，鑑於「富櫃50」主題投資人參與熱烈反應良好，櫃買中心將於4月2日接續辦理「富櫃200」主題之業績發表會，歡迎投資人踴躍參加。

櫃買中心指出，3月27日「富櫃50」主題邀請到新普、群聯及環球晶等三家公司負責人到場說明其財務業務及產業概況，此次業績發表會吸引逾250人參與，並獲得與會投資人熱烈迴響。櫃買中心3月27日同時發布「富櫃200指數」，提供投資人觀察臺灣中小型股票漲跌之新指標，本項指數成分股具產業代表性，市值可達整體櫃買市場七成，成交值更高達九成，是投資我國中小型股票表現的新指標。

而4月2日業績發表會係櫃買中心為投資人從「富櫃200指數」成分股中邀請參加的上櫃公司，包含從事高科技產業製程供應系統設備銷售及整合工程業務之朋億，影像感測模組開發、製造及銷售之亞泰，以及提供高科技產業檢測分析技術服務之閎康。

櫃買中心表示，此系列業績發表會包含指數系列及特色產業，主題多元豐富，每場參加情況都相當踴躍，並獲得與會的投資人熱烈迴響。各場次業績發表會皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站查詢。