金美附幼插秧季 邀家長與孩子一起下田

（台灣英文新聞）每年的春分過後是金美附幼的《插秧季》，29日金美附幼老師和家長帶著孩子第一次下田體驗，讓孩子們種下一株 株的秧苗，牽起人與土地的良善互動，結合在地文化、食農教育， 深耕家鄉情感，期盼給予孩子一個屬於金山土地的快樂童年。

從104學年度的土地課程開始延續至今，《插秧季》 已是金美附幼的傳統。今年的插秧季之前， 特別安排了一系列的前導活動，例如「插秧倒退走」： 利用毽子當作秧苗， 讓首次插秧的中小班小孩子們練習倒退走以及把秧苗插整齊，「 插秧小老師」：由中大班的大孩子們帶著中小班的孩子一起走田水， 讓大孩子傳承任務給小孩子，大孩子小霆說道:「 可以教弟弟妹妹插秧，我覺得自己長大了」、小孩子小玄說道:「 我覺得田裡冰冰的，很好玩，謝謝哥哥姐姐帶我練習」。

小豪的媽媽說:「生活在金山這麼久了，從來沒有跟自己家鄉的土地 這麼親近過。」，小嘉的媽媽提到：「 孩子從小班排斥任何接觸到身體的東西， 面對外來的新刺激時有極大的情緒反應， 從小班接觸學校的菜園開始親近土地， 到中班願意在田埂上看著同學下田，如今可以開心地在田裡奔跑， 並且跟著大家一起下田，當中的成長與改變是最感動的， 感謝老師讓小嘉成為一個願意嘗試的孩子。」

家長蘇銹雯認為，此次的「插秧系列活動」十分的有意義， 讓孩子可以親身的體驗種稻的過程， 認識自己每天吃的米飯是怎麼生長的， 透過活動的體驗與參與讓孩子更能感同身受。感謝校長、 金美附幼團隊、春雷環境學社，以及地主阿甘姨和農夫師傅們， 用心籌劃這次活動，讓孩子可以更認識自己所生長的地方， 也感謝老師們的努力。

整個插秧季，金美依循傳統種植方式讓孩子體驗農人的農事內容， 不只能吃到甘美的米粒，更是希望孩子能從中感受謝天謝地、 親人親土並對自己成長的故鄉土地有著一份永不斷連的深刻與美好回 憶。