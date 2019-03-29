布拉格市長斷然禁止　中國要求驅離與會台官員

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）捷克布拉格市長賀瑞普今（29）來台訪問時透露，過去曾在會議中邀請在布拉格的外國外交官出席時，遭到中國要求驅離台灣官員，但他斷然拒絕，「既然邀請了，就不可能要求他們離開」。

中央社報導，駐捷克代表汪忠一日前照往例出席捷克貿易工業部國際貿易司舉辦的會談，卻遇到中國傲慢打壓；中國駐捷克大使張建敏拿捷克總統齊曼（Milos Zeman）之後訪問中國行程要脅，迫使捷克貿工部委婉請汪忠一離席。

應邀來台訪問的賀瑞普（Zdenek Hrib）下午拜會外交部，並在外交部長吳釗燮陪同下接受媒體聯訪。對於台灣代表被要求離席，賀瑞普回應表示，作為主人，不應該要求已經邀請來的客人離開，這是「令人無法接受的」。

他透露，他過去也曾遇到類似情形。按照慣例，布拉格市長每年都會與在布拉格的外交官舉行會議；中國曾要求他將台灣的官員驅離，但他拒絕了，「既然已經邀請了，就不可能要求邀來的客人離開」。

賀瑞普表示，在他所舉辦的活動上，他有權邀請想邀請的人士出席。

另外，他也特別感謝台灣在捷克的投資，為當地創造新的就業機會，台灣與捷克有很好的合作。

不過，他指出，中國對投資捷克做出許多承諾，但這些承諾都沒有兌現，中國的承諾也不是真的投資，大多是中國併購捷克當地的公司。

舉例來說，他表示，有些在捷克投資的中國企業的公司高層，因為賄賂聯合國官員而在美國遭到被判刑。他並不歡迎這樣的公司到捷克投資。

現年37歲的賀瑞普出身海盜黨，去年11月在市議會選舉後，出任布拉格市長，而他在今年1月宣布，打算廢除與北京締結為姐妹市的協定中，有關一個中國政策和台灣屬中國領土的第3條條款。

對於布拉格與北京姐妹市的協定中納入「一中條款」，賀瑞普表示，這是前任者的錯誤。他認為，這樣的條款根本就不應該存在於姐妹市的協定中，因此想要移除它。

記者問及，移除一中條款的進度，他說，協商正在進行中。就他的觀點，他希望布拉格與全球其他城市維持互利的關係，但「一中條款」只對單方有利，他認為，這是令人無法接受的。