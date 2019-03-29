兒少法修正三讀通過　狼師、惡保母將無所遁形

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）立法院今（29）日院會三讀通過《兒童及少年福利與權益保障法》修正草案，讓兒少更有保障，修法包括托嬰中心應設置監視攝影設備；建立狼師、惡保母等不適任人員資訊系統；另要建立6歲以下兒童死因回溯分析；提高對兒少不當行為罰鍰額度上限；社工若懷疑有虐童情事，遭拒絕可請求警察派員強制進入；並增列吹哨者條款，通報人身分保密。

綜合媒體報導，虐兒事件頻傳，立院社福及環衛委員會日前審查《兒童及少年福利與權益保障法》，超過40位委員提案修法，在朝野高度共識下。其中《兒少法》第77條之1，現行法律無規定托嬰中心須裝監視器，修法通過托嬰中心應裝設監視錄影系統，裝設的位置、區域、數量及維護等標準，由中央主管機構定之。

另外《兒少法》第81條為防狼師條款，修法通過曾犯性侵害、或情節重大性騷擾、性霸凌等，經教育主管機關認定屬實，不一定要經緩起訴處分或有罪判刑確定，都不得擔任兒少機構、安親班負責人或工作人員，經認定應停止聘用。兒少機構聘僱工作人員前，也應檢具名冊，資格證明文件影本，並應附最近三個月內核發之警察刑事證明書。

這次修法重點之一包括參酌英國、澳洲、紐西蘭、日本制度，建立兒童死因調查機制。三讀通過的條文增訂，中央衛生主管機關應進行6歲以下兒童死亡原因回溯分析，並定期公布分析結果。希望從死亡原因勾稽虐兒因子，防堵虐兒問題。

《兒少法》第13條也修法通過，中央政府應建立六歲以下兒童死亡原因回溯分析，並定期公布其分析結果，提報行政院討論。另外第54條第5項修法，比照食安法的吹哨者條款，通報人身份應保密外，並新增主管機關應酌予獎勵通報人。

至於罰則，虐童或體罰將依照第97條， 可處6萬元以上60萬元以下罰鍰。兒少機構違違反第81條第5項或第7項，無查證曾犯性侵或性騷擾任工作人員，依第105條1可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰，必要時並命其停辦或廢止設立許可。

條文也規範，賣酒或檳榔給兒少，最高罰10萬元。販賣、交付或供應毒品，非法供應管制藥品或其他有害身心健康物質給兒少，處6萬元以上60萬元以下罰鍰。

本法明定，成年人故意對兒童及少年犯兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害性自主罪章、殺人罪章及傷害罪章之罪而受緩刑宣告者，在緩刑期內應付保護管束。

兒少法修正完成三讀，院會響起掌聲。主持院會的立法院長蘇嘉全說，本年度社會關注的酒駕與虐童案，在大家共同努力下，大概都已完成，除了刑法尚待處理。