懷孕讓生理產生巨大變化　準媽媽到底該怎自處？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北整理報導）懷孕、生產可說是女人一生中的大事，因荷爾蒙的影響，通常生理上會出現不同以往的巨大變化，例如下肢嚴重水腫、半夜腳抽筋、孕吐和脹氣等情形，每每讓懷頭胎的準媽媽措手不及；另外，婆婆媽媽也常有孕婦不行運動的迷思，懷胎9月已經夠多禁忌了，媽媽們到底該怎辦？以下就請專業人士來為大家揭曉答案。

懷孕陰道分泌物量變多？

懷孕期間因體內賀爾蒙改變，造成陰道分泌物增多，是正常現象，建議穿透氣棉質內褲並經常更換，勿用不透氣護墊，且注意清潔、每日淋浴，勿用消毒水清潔外陰部。若分泌物過多且有搔癢、灼熱感及臭味，應即早就醫。

懷孕下肢水腫？

懷孕期間由於體重增加，下肢壓力增大而產生水腫、靜脈曲張或抽筋。建議於日常飲食中攝取高含鈣量食物(如牛奶、小魚乾等)，避免高鹽食品，並於休息時採取左側臥且抬高下肢，使血液循環流暢。

懷孕三個月仍孕吐、唾液分泌量多？

孕吐原因與體內賀爾蒙改變有關，然而心理因素也能造成孕吐。一般而言，

孕吐情況約自妊娠第5週起，到第12週後便自然減輕。建議可少量多餐且避免油膩、不易消化的食品；孕吐後用開水漱口，以減少食道灼傷。此外，保持情緒良好，也可減輕孕吐症狀。

孕婦容易腳抽筋是缺鈣嗎?

多數的孕婦在孕期都有腳抽筋的經驗，最常發生在夜間睡眠時，因而影響睡眠質量。為何孕婦會抽筋呢？鈣質缺乏只是造成腳抽筋的其中一個原因。隨著孕期體重逐漸增加，孕婦腿部負擔加重，若走太多路、站得太久，都會令小腿肌肉的活動增多，使腿部肌肉處於疲勞狀態，因而引起腿部痙攣。另外，睡姿也會造成影響。

為避免抽筋，不要過於急促的走動或走太多路。當孕媽咪是站著時發生腳抽筋，先讓腳跟著地將腳掌平貼在地面，如果是睡覺時發生抽筋，則將腳掌平貼在牆壁上，或將膝蓋打直，將腳尖上翹讓腳板與小腿呈直角，使小腿肌肉伸展，即能有效緩解肌肉痙攣。此外，建議飲食中多增加鈣質的攝取。但如果抽筋情況嚴重、疼痛仍然一直持續，建議孕媽咪應立刻找醫師診治。

究竟懷孕能不能運動？

康健雜誌引述愛群妊娠風險管理中心副院長張平江說法：「只要不是高風險族群，都可以跟一般人一樣正常運動，」。

報導中提到，年齡與生產風險不一定畫上等號，只要身體狀態良好，經醫師許可下，40歲與25歲懷孕能做的運動並無不同。美國婦產科醫學會（ACOG）也曾提醒，靜止不動的生活方式可能會影響孕婦健康，早在1985年就發布第一份孕期運動指導方針，鼓勵孕婦運動。

但如有早產、習慣性流產、孕期出血、胎盤前置等情況則不宜運動。高血壓、子癲前症，則要配合治療，選擇緩和的散步、椅子運動，降低血栓風險。有自體免疫疾病的孕婦，則不建議在戶外運動。