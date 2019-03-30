亞馬遜全球開店「 TA光點計畫2.0」 助台灣企業「賣」向全球打造新商機

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 由「亞馬遜全球開店」（Amazon Global Selling）攜手貿協 （TAITRA）、台中市政府經濟發展局及手工具工業同業公會舉辦的「TA光點計畫2.0-跨境電商新契機研討會」，3月28日在台中召開。

「亞馬遜全球開店」為到場的150家台中業者介紹了「TA光點計畫2.0」，及重點招商品類「Home & Home Improvement」（居家修繕、家用商品、智慧家電）相關產業資訊，幫助有意通過亞馬遜全球開店外銷的台中企業把握商機、「賣」向全球，打造海外商機新亮點。

「亞馬遜全球開店」台灣區總經理林惠君表示，『自2018年起，我們即開始深耕台灣產業聚落，在全台灣範圍內，根據產業聚落特色提供定向扶持。台中是手工具、自行車、健身器材等產業聚落所在地，這些都是亞馬遜「Home & Home Improvement」品類中的熱銷商品，商機巨大。』

跨境電子商務可以幫助台灣企業以輕量化的投入、資料化的運營，直接對接亞馬遜全球超過3億的活躍用戶，以及數百萬的企業與機構買家，更便捷地走向海外市場。亞馬遜全球開店台灣專屬服務團隊也將以在地化的專業服務，為台灣企業開拓全球市場保駕護航。

「TA光點計畫2.0」是亞馬遜全球開店聯合貿協，啟動的第二屆台灣賣家扶持計畫，以亞馬遜美國及日本市場「Home & Home Improvement」品類為首要目標招募優質廠商，並由外貿協會台灣經貿網，與亞馬遜全球開店專業團隊提供選品、上架、資料分析等培訓，協助廠商上架。

2018年雙方合作啟動的第一屆「 TA光點系列計畫」，已成功輔導50家台灣優秀企業上架亞馬遜美國，開創銷售佳績。

為了協助更多台灣業者前進海外國際市場，「TA光點計畫2.0」今年(2019)將在台灣北、中、南巡迴舉辦跨境電商新契機研討會，下一站將於5月下旬在新北市登場。

此次重點關注「Home & Home Improvement」品類，源於亞馬遜美國跟日本的智慧家電、居家用品及DIY市場需求巨大。資料顯示，2018年美國家居裝修市場規模預估達3,980億美元，較2017年增長6.3%。在此同時，家居用品也是日本電商市場銷售前三名的品項，市場規模極為可觀。

亞馬遜全球開店於2017年4月在台灣成立常駐專業招募服務團隊，與貿協共同協助台灣業者以跨境電商形式，拓展對外貿易。兩年來可說成效顯著，眾多台灣業者順利實現了由傳統外貿向跨境電商的轉型與升級，並借由創新的產品，逐漸成長為深受海外消費者喜愛的國際品牌。

目前，亞馬遜在全球擁有18大站點，並支援27種語言。 遍佈全球的175個運營中心能夠幫助賣家將產品銷往世界185個 國家和地區。2018年，亞馬遜全球協力廠商賣家表現強勁，近2 0萬家中小企業年銷售額超過10萬美元，逾5萬家年銷售額超過5 0萬美元；年銷售額超過100萬美元的中小企業數量在2018年 增長了20％。如今，已有數百萬中小企業在亞馬遜上架，他們分別來自全球13 0多個國家和地區。

關於亞馬遜全球開店

亞馬遜全球開店致力於幫助世界各地的企業佈局全球市場， 打造國際品牌，並直接接觸亞馬遜全球的數億消費者。 亞馬遜在全球擁有18個站點。2017年， 亞馬遜全球開店在台灣成立常駐專業招募服務團隊。 台湾賣家可將商品銷售給亞馬遜全球超過3億的活躍用戶， 以及亞馬遜美國、歐洲和日本逾百萬商業採購客戶。

圖/「亞馬遜全球開店」提供