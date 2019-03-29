遭批賣台！韓國瑜霸回：台灣人民不接受一國兩制

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導​）高雄市長韓國瑜與中國城市交流時被批賣台，他今(29)日表示，台灣人民現在誰能接受一國兩制，他說的九二共識是認同一個中華民國，很清楚，希望外界不要扣他帽子。

中央社報導，韓國瑜赴中國經貿交流談九二共識，媒體詢問落入一國兩制的陷阱。韓國瑜說，市府和議會是聯手幫高雄找活路，未來的高雄沒有圍牆、只有陽光和道路。

他表示「怎麼會有賣台、什麼一國兩制，台灣人民現在誰能接受一國兩制，台灣現在沒辦法接受一國兩制，講九二共識認同一個中華民國很清楚」，質疑外界為何要扣這個帽子，他批評太多抹黑、很無聊。

外界質疑韓國瑜經貿交流並進入中聯辦，綠營批評是「賣台」，韓國瑜說，「他們（指控者）希望韓國瑜承認賣台」。他表示，如果要賣台有3招，他說要偷偷摸摸的睡到總統府、再把總統府的磚頭拆下來、再將磚頭有計畫的運到大陸去，那才叫賣台。

韓國瑜說「一個縣市長怎麼賣台？」，他只希望將高雄的農水產品賣出去。他還說，過幾天工業總會要來投資，會帶來約新台幣600到800億元，富邦銀行也要再投400億元，市府不光是拚農漁產品外銷，還有花卉，工商企業投資等，還要照顧中小企業。

他還提到近來「高雄」在網路被熱蒐瀏覽次數逾10億次，讓城市的知名度大大提高。