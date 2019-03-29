新生寶寶「玻璃蛙」誕生　台北市立動物園成功繁殖

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）你見過腹部皮膚透明的「玻璃蛙」嗎? 台北市立動物園首次繁殖「弗氏玻璃蛙」的蛙寶寶，從卵發育成蝌蚪的過程十分有趣。

台北市立動物園表示，這是園內首次繁殖出「玻璃蛙」 (Hyalinobatrachium fleischmanni)的幼蟲，從卵發育成蝌蚪需2-3週，而蝌蚪期則為5到6個月，目前蛙寶寶們都已經順利孵化上岸，體型非常迷你，要花一點眼力，才看得到牠們。

「弗氏玻璃蛙」主要分布在中南美洲溫暖的熱帶雨林中，是夜行性及樹棲型的蛙類，身上主要為綠色，因身體透明，移動時，身體會隨著四周環境改變體色，可以完全的融入環境，平常休息的時候，也喜歡完全「黏」在樹葉的背面，天敵並不容易發現牠們。由於身形十分嬌小，成蛙的體長也只有2-3公分，四肢修長，有發達的吸盤，是攀爬的高手。

「玻璃蛙」的眼睛十分特別，睡覺的時候，眼睛完全閉合，當眼睛張開時，就像「翻轉式車燈」一樣，翻轉出大而凸出的眼睛。當然「玻璃蛙」最大的特點，就是腹部的皮膚是透明的，可清楚看到內部的臟器及血管。

「弗氏玻璃蛙」的繁殖方式十分有趣，雌蛙會將卵產在靠近溪流的植物葉子背面，像水滴般晶瑩剔透的卵有著強大有韌性的卵膜保護著。當卵孵化後，蝌蚪會從植物葉背掉入水中，然後再鑽進溪流底層的泥土裡，直到長出了四肢變成蛙寶寶後，才會再回到樹上生活。

「玻璃蛙」 (Hyalinobatrachium fleischmanni)。(圖片/台北市立動物園提供)