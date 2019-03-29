韓媒：CIA保護金正男兒子　落腳紐約近郊

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男於2017年2月在馬來西亞吉隆坡國際機場遇刺後，他的兒子金韓松在美國情報局保護下，目前落腳在美國紐約近郊。

聯合報導，南韓「東亞日報」近日在頭版指出，金韓松在反對北韓金氏政權的政治異議團體「自由朝鮮」的協助下，躲過了北韓當局的追蹤，在過程中，美國中央情報局（CIA）從中介入，保護金韓松的人身安全。

報導引述多名情治單位消息人士的說法，金正男被北韓雇用的越南女子在吉隆坡國際場毒殺之際，身在澳門的金韓松在當時的「自由朝鮮」成員的協助下，為前往第三國曾借道台灣桃園機場，但因登機過程拖延，只好改道前往美國。

報導指出，當時「自由朝鮮」花了10萬多美元，把金韓松安全地送往機場。過程中，美國CIA獲悉相關情資而介入，在證實金韓松的確實身分後，當下將他帶往美國。

在此之前，美國「華爾街日報」（WSJ）曾報導，2017年10月「自由朝鮮」有關人士曾透過電子郵件採訪，披露了金韓松逃亡的消息。但「自由朝鮮」並沒有透露金韓松為何在桃園機場被耽擱了30個小時的原因。

報導指出，另一位消息人士透露，金韓松目前與1998年流亡到美國的金正恩的姨媽高容淑在美國聯邦調查局（FBI）的保護下，住在紐約州附近的社區。