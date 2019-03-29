賴清德發表新書哽咽：寧可輸掉初選，也不可能傷害蔡總統

（台灣英文新聞/政治組 綜合整理）前行政院長賴清德今（29）日出席新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》發表會，他表示，只有打典範級、君子之爭的初選，才有辦法重新贏得國人支持。講到一半，他還一度哽咽說，「我寧可輸掉這場初選，我都不可能去傷害蔡英文總統」，「所以黨政高層所釋放的消息我不回應，就留給國人判斷」。

賴清德也提到今日的新書發表會，蔡英文總統也送上大花籃祝賀。據媒體報導，擺在記者會入口處的花籃十分吸睛。

賴清德今天數度強調，這本書的出版，不是為了競選總統。他拿出過去擔任立委時用來和鄉親溝通的「問政通訊」說，每一票都是一世情，他藉此向鄉親報告他的問政績效。他特別挑出其中兩份「問政通訊」並唸出主題，其中一份主題為「一個主權獨立的台灣、一個精神分裂的中國」，還開玩笑說，這個主題也蠻符合現狀的。

而另一個主題是在談論中國通過反分裂法後「以民主改革來捍衛主權獨立的台灣」。他強調，自己的理念一直都沒有改變，對台灣主權的堅持、捍衛台灣自由民主人權生活的理念，也一直都沒變。

對於先前曝光的新書摘要，披露賴清德接任院長前與蔡英文談話。賴清德今天解釋說《勞基法》二度修法、台獨論述、特赦陳水扁及憲改等議題，在他答應接任閣揆前，還特地進府與蔡討論，蔡也答應會處理。賴清德今天也在發表會上說，新書中四個議題，是一個希望、兩個請示、一個建議。

在一例一修修法上，他建議請示蔡總統是否應該要修法，蔡英文也「表達應該要修」。而另外兩個「請示」，則是「阿扁的特赦」與他自己一貫的「台獨主張」。總統也認為這是賴清德一貫的主張，可以繼續主張這兩件事，其他的她會處理。另一個則是憲政改革議題。

也就是說書中提到的這四個議題，都是真實且可以向歷史負責的，​絕無所謂逼宮的情況。

賴清德也認為，只有打一場典範級選戰，超越個人、派系，完全為國家的君子初選，民進黨才能重新贏回國人的支持。

賴清德接著語帶哽咽說，「我寧可輸掉這場初選，都不可能去傷害蔡英文總統」，所以黨政高層所釋放的消息，他就留給國人判斷，不再回應。

賴清德強調，這場總統初選和他當初尋求台南市長連任一樣，有五不策略(不設總部、不插旗，不設宣傳車、不辦造勢活動，不設看板)，他也鼓勵民進黨公職不要表態、派系休兵、組織不要動員，大家利用初選平台，好好講理念。​過去有哪些要改進​，未來要把國家帶到什麼地方，清楚向國人說明。