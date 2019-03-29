今年首例中國麻疹移入 自上海搭華航入境

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署公布新確診2例麻疹病例，包含中部某醫院護理師（案1）和在蘇州工作本國籍女性（案2）。其中案2於24日由上海搭乘華航CI502班機入境桃園機場，為今年首例中國境外移入麻疹。案1的護理師則可能遭到於中國出差返國的男病患傳染，檢驗結果最快今（29）日出爐。

案1中部某醫院護理師，近期無出國史，於19日出現咳嗽，25日因出疹就醫後通報並住院隔離，衛生單位調查，該案例工作的醫院曾收治一名30多歲男性患者，不排除因病房工作接觸該名疑似境外移入男性個案而遭感染，目前案1住院隔離中

疑似傳染源的30多歲男性患者2月下旬曾於中國出差（上海、蘇州、廣州），3月3日起陸續出現咳嗽、發燒及出疹等症狀，於3月8日至該醫院並收治住院，27日因麻疹IgG抗體陽轉通報，目前由疾管署檢驗中。

疾管署公布新確診2例麻疹病例。（圖／疾管署）

而案2蘇州工作本國籍女性於21日開始發燒、出疹、流鼻水，24日由上海搭機自桃園機場入境，25日至南部某醫院就醫後通報並居家隔離。因發病前之潛伏期均在香港及中國蘇州、上海，研判為境外移入病例。

由於2名個案可傳染期間有大眾交通運輸或公共場所活動史，提醒曾於同時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請儘速與衛生單位聯繫由其安排戴口罩就醫並告知接觸史；另籲請醫事人員應踴躍接種MMR疫苗，以降低感染風險。