賴清德參觀智慧城市展　力求突破邁向智慧家園

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）賴清德自總統蔡英文返台後，首度公開行程為參觀智慧城市展，他表示要為智慧創新產業努力，尋求更多突破及合作的可能性 。

前行政院長賴清德自投入民進黨黨內總統初選後，因總統蔡英文出國訪問停止公開活動，返國後他第一個公開活動是參觀智慧城市展，用行動表達支持發展智慧城市。

賴清德今（29）日在台北市電腦公會童子賢理事長引導下，參觀「2 019智慧城市展」來自世界各地共1260個攤位，有4 50家廠商參與其中，同時有128個來自全世界的城市首 長前來參加高峰論壇，藉由這樣的交流平台，激盪出許多璀 璨的火花，成果豐碩。

賴清德感到驚艷之餘，也獲益良多。他表示，我們樂見公私 齊力，為智慧創新產業努力，尋求更多突破及合作的可能性 。他認為，站在全球數位科技的轉型浪潮下，抓住契機，投 入資源，就投資我們的下一代，提供年輕人更多智慧創新的 機會，讓他們看見未來。

賴清德接著透露，從智慧城市、智慧政府到智慧國家，是他擔任台南市長及行 政院長任內，大力推動的政策，數位經濟智慧化是必然的趨 勢，它能改變我們的生活樣態，也能提升城鄉生活品質。

賴清德強調，未來是工業4.0的世界，包括人工智慧、物聯網、大數據 分析、雲端運算、區塊鏈、5G行動通訊等數位科技，台灣 累積了很好的通資訊根基，未來只要營造優質數位生態系， 由政府添柴火，包括培育人才、完善的法規制度與賦稅環境 、興建基礎建設等，引領這些新創螞蟻雄兵們大步向前，邁 向智慧國家，必能蓬勃發展，立足國際。