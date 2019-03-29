中國飛機爭霸全球？達梭CEO：10年都追不上波音、空巴

（台灣英文新聞/綜合報導）航空為中國積極發展產業之一，更欲與美國波音、歐洲空巴2大強權爭霸，法國達梭執行長針對此現象表示，再等10年都追不上。

自由報導，全球航空向來由美國波音（Boeing）、歐洲空中巴士（Airbus）2強爭霸，而中國先前的產業政策「中國製造2025」中，1項發展重點便是航空，顯示中國欲搶食大餅的野心。

不過《CNBC》報導，法國達梭系統（Dassault Systemes）執行長查爾斯（Bernard Charles）直言，中國要發展到與波音、空中巴士競爭，「再給10年都不夠」。

查爾斯週四在博鰲論壇接受《CNBC》訪問，他指出航空是非常複雜的行業，即使是發展成熟的公司，都要花許多時間累積知識和竅門，才能打造可靠的商用飛機。「從中國的市場規模來看，我認為中國飛機還需要一代或兩代的變革，才能產出真正具有全球競爭力的產品。不過這種演變是合乎邏輯的。」

而這個重擔便是由中國商用飛機（COMAC）接下，中國政府指望能靠著該公司降低對波音、空中巴士的依賴。目前中國商飛有寬體客機C929，以及2款窄體客機ARJ21和C919，其中ARJ21已在2015年交機，由該國廉航採用；C919則預計2021年交機，目前仍在國際適航測試階段。查爾斯表示，C919的設計軟體正是由達梭系統提供。

而在日前波音737 Max發生2起空難後，國際紛紛停飛、取消該型飛機的訂單，但外媒報導也指出C919續航力、酬載重量都輸競爭機型，中國打進歐洲及美國市場沒那麼容易。

達梭系統是法國軟體公司，從事3D設計軟體、3D數位化實體模型等方案，系統服務行業範圍包括航空、汽車、機械、電子等。