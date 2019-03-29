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台灣關係法40週年　陳建仁：不要讓假消息傷害台灣民主

By 政治組,台灣英文新聞－編輯
2019/03/29 14:49
陳建仁：不要讓假消息傷害台灣民主（圖/陳建仁臉書）

陳建仁：不要讓假消息傷害台灣民主（圖/陳建仁臉書）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統陳建仁於今（29）日接見美國夏威夷東西中心「2019年亞太新聞獎助計畫」記者團，說明假消息傷害台灣民主制度，期盼訪團忠實客觀地報導台灣真實的現況，能與有相同自由民主價值的國家共同捍衛普世價值。

今年適逢「台灣關係法」立法40周年，目前「東西中心」正好在舉辦「台灣關係法40周年特展」，裡面有許多見證台美友誼的珍貴照片，副總統陳建仁也接見美國夏威夷東西中心記者團。

聯合報導，陳建仁指出，早從1998年開始，「東西中心」就定期邀請美國媒體組團來台訪問，直到去年已經有13團來台，訪團對於台灣的報導，有助於形塑美國人民對於台灣的了解。

陳建仁認為，不論是新聞自由、宗教自由、言論自由，都是建立在民主自由的基石上。根據「無國界記者」去年發表的新聞自由指數，台灣是亞洲地區自由度最高的國家。

陳建仁提及，民主必須要建立在正確的訊息之上，不希望因為假消息讓民眾對政府產生誤解，並造成社會內部的對立。台灣的自由與民主如果不幸被有心人士的假消息破壞，這個模式勢必將被複製到其他民主國家，則人類數百年來好不容易才建立起來的民主制度，將岌岌可危。

陳建仁強調，中國大陸正試圖片面改變台海現狀，不論是在國際上對台灣的打壓，或者是分化台灣內部的統戰力度，甚至是中國強加「九二共識」、「一國兩制台灣方案」的時刻，對於正確訊息的傳遞更是重要。

另外，陳建仁也於近日受邀前往美國在台協會AIT台北辦事處演講，題目為「Leadership in Crisis Management of Pandemics and Disasters」，分享台灣於2003年面臨SARS疫情時，如何在資訊不充分的情況下，有效進行危機管理，迅速採取應對措施，將SARS疫情對台灣的衝擊降至最低。
陳建仁

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