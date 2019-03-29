太陽花告馬英九等涉殺人 高院今發回重審

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）2014年3月太陽花學運期間，周姓民眾等人在行政院前靜坐遭驅離，向北院提起自訴前總統馬英九等人涉殺人未遂等罪，但北院裁定駁回自訴，民眾提抗告，高等法院今（29）日撤銷原裁定，發回北院。

周榮宗（已故）與其他22名民眾提起自訴主張，當時的總統馬英九於2014年3月27日晚間7時30分許，下令時任行政院長江宜樺，以武力強行驅離在行政院前靜坐聲援太陽花學運的學生與民眾。

中央社報導，自訴人均主張，江宜樺後來轉令時任警政署長王卓鈞、台北市警察局中正一分局長方仰寧，執行「淨化行政院區任務」，導致第一線執勤員警，迫於被告馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寧等4人，對現場靜坐民眾做出逾越必要限度的違法驅離行為，涉犯殺人未遂、強制、剝奪他人行動自由等罪嫌。

台北地方法院審理後認為，馬英九等4名被告下令執行驅離行動，並未逾越法定職權，也沒有違反比例原則的情形，且在驅離行動前，被告等人已要求現場執行員警先進行柔性勸導，非立即採取強硬手段驅離群眾，已兼顧各種利益的權衡。馬英九等4人的犯罪嫌疑不足，依法不經審判程序，直接駁回自訴。

周榮宗過世後訴訟由女兒承接，周女等人不服北院裁定，提起抗告，由二審台灣高等法院受理。

高院調查後認為，北院採用台北市警局的「0323侵入行政院」檢討報告，來認定本案事實，並非本件任何當事人所提出，且這份報告到底是如何採證做成，有違反自訴採證程序之虞。

高院認為，自訴人所提出證明有37人受傷部分，北院逕自認定為被害人單方面指述，根本沒有進行客觀的調查，程序有疏漏；而且本案中警員執法是否合法有據，有無逾越職權，違反比例原則，北院均未詳查，因此認定本件自訴人抗告有理，將原裁定撤銷，發回北院。