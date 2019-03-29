產學專班開學季來臨 移民署行動服務列車載滿關懷啟程

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）產學專班開學季，3 月 28 日移民署新竹縣服務站行動服務列車載滿關懷，出發至策略聯盟明新科技大學，為外籍新生宣導外國人在臺居停留法令規定及近期移民署重要專案，讓他們了解自身權益及在臺居留相關規定，也帶給外籍生溫暖的關懷。

當天是明新科技大學產學專班的開學典禮，共有來自菲律賓、印尼及越南等國家240 位外籍學生參加。移民署新竹縣服務站移民輔導團隊準備居、停留法令簡報，向學生提醒居留證辦理、延期等應注意事項，現場也特別宣導非洲豬瘟防疫知識、「 1225」觀宏專案觀光團客脫逃及協助宣導「擴大失聯移工、逾期（停）居留外來人口自行到案」專案措施。

當天的宣導活動尾聲，新竹縣服務站還舉辦有獎徵答，希望透過輕鬆活潑的宣導方式能讓學生們對生硬的法令及重要的專案訊息能留下印象深刻。

外籍生們表示，來到臺灣就學心情其實很緊張，很感謝移民署特別來學校解釋法令規定，讓他們感受到滿滿的溫暖，了解相關資訊後，也感到較為安心，也會更重視自己在臺居留的相關權利。

學校的翻譯人員鄧氏秋恆也在移民署新竹縣服務站擔任通譯，其表示明新科大的越南籍產學專班學生人數已達 900 多人，雖然有多位同學曾來臺擔任過移工，但對於居留的規定都不太清楚，語言表達能力也還不夠好，曾經發生逾期居留的情形，這次很感謝移民署來宣導且加上通譯的配合，讓學生們能清楚了解居留證的辦理流程與規定。

新竹縣服務站主任黃清欽表示，感謝明新科技大學和移民署長期以來有良好的合作，也很重視外籍生在臺居留的權益。