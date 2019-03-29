「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」千名學子受惠

昨(28) Janet 應邀出席開元與家扶基金會一同舉辦公益起跑記者會，為其參與拍攝的公益影片拉抬聲勢，並以愛心公益大使的身分，與開元一同號召近百間知名通路加入，一同宣告「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」正式起跑。期盼推動開元百萬助學金計劃，幫助經濟弱勢的學子，預計將有千人次的學子受惠。

戀職人鮮奶代言人Janet 除出席活動表達支持，更擔綱「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」公益影片的拍攝，影片於記者會上首次播映，以「十年育職人 百人育樹人」為題帶出開元十年來堅持公益的初衷，盼能為社會培育出職人、為世代栽培樹人。

Janet表示，與開元食品攜手關懷弱勢學生已經十年多，成為人母之後，更了解下一代成長及教育的重要性。每一年看到豐碩的公益成果都非常感動，大聲呼籲大家多多重視教育議題，力邀更多企業與團體共同參與。Janet更希望未來的十年，持續與開元幫助弱勢，為他們發聲，並支持這群經濟弱勢學子的教育經費。

開元食品持續投身公益十年不間斷，代言人Janet從2008年至去年參與捐鮮奶活動，帶領著物流車上山下海，深入全台各地的偏鄉學校，統計共捐出近28萬瓶鮮奶並幫助超過9,500位學生有更充足的營養面對學業。

家扶基金會對經濟弱勢的學子一直都很重視，並且持續提供資源及關懷，根據家扶基金會調查，近六成的弱勢學子在學習過程中缺乏參考書，且約有五成學子每月學用品花不到500元，顯示學習資源不足的困境。多年以來家扶提供多方幫助，讓學子們減少因資源而導致學習上的困頓，專心向學；今年更與開元攜手，期許透過本次計畫讓學子們有更實質的幫助，藉由教育脫貧，期許他們展開新人生。

開元食品通路廣布全台，本次活動響應的通路商、店家「Q Burger、台灣第一味」皆與開元長期合作，透過通路夥伴的支持，開元成功將「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」推廣至全台千家店面，讓更多消費者能夠關注這群經濟弱勢的學子們教育資源匱乏，活動期間，合作之通路商或店家，會於店內張貼開元愛心鮮奶公益夥伴logo，由開元捐出助學補助予家扶基金會，預計將捐出超過百萬的助學基金予家扶基金會，專款專用來補助經濟弱勢學子的教育需求，諸如文具、課後輔導課程等項目，預計本次計畫將會有近1000人次以上的學生受惠。