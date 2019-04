洛杉磯創作鬼才發行首張專輯　大型「怪奇比莉」將進駐西門町

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)未滿18歲的「怪奇少女」歌手比莉艾莉許,以特別的唱腔及前衛大膽的造型深受樂迷喜愛,也曾和藝術家村上隆合作推出創意音樂錄影帶,並於今(29)日發行首張專輯「當我們睡了 怪事發生了」。

有「怪奇少女」之稱的歌手比莉艾莉許(Billie Eilish)來自洛杉磯,以特立獨行個性及空靈慵懶唱腔引發熱議。她從小便接受各種音樂與藝術的薰陶,11歲那年受到同是音樂人 的哥哥Finneas O'Connell影響,開始嘗試譜詞寫曲, 從此踏上自己的音樂之路。

雖年僅17歲,但在串流平台已有狂刷全球60億次的點擊紀錄, 其中,更創下11首破億點聽單曲。不僅如此, 在潮流文化中她也有眾多追隨者, 任何一舉一動都是外媒的鎂光燈焦點,甚至被美國VOGUE、 滾石雜誌等傳媒譽為「流行樂界下一位巨星」, 演藝圈名人如艾爾頓強、幽浮一族主唱Dave、嗆辣紅椒貝斯手Flea等, 都對外公開表示相當欣賞她的音樂才華及個人魅力。

比莉於2016年簽入環球音樂旗下廠牌Intersc ope,以Ocean Eyes在全美達到破百萬的白金銷量, 也迅速奠定了比莉艾莉許在樂壇的地位。緊接著也陸續以單曲When the party's over、idontwannabeyouanymore、Lovely等作品在樂壇嶄露頭角。

穿著前衛、 作風大膽的比莉表示,她討厭遵循世俗規則,當人們越是要我朝某個方向走時, 我就越想要朝完全反方向的地方前進。 叛逆又真實的性格也受到外媒無比的推崇及讚許, 就連潮流界大師村上隆也公開讚譽她為新世代的巨星,並合作推出歌曲You should see me in a crown的音樂錄影帶,兩人也推出聯名商品。

比莉帶來首張專輯「當我們睡了 怪事發生了」(WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?), 全球重要媒體皆預測這張專輯將會顛覆所有樂迷的想像, 並且將主宰當今樂壇各大排行, 怪奇比莉彷彿有股魔力能輕易將你拉近她的世界。

台灣唱片公司為了幫專輯造勢,從4月起選擇在台北的潮流重地西 門町,設立大型的怪奇比莉戶外廣告, 屆時所有喜歡她的樂迷朋友也可前往打卡朝聖, 同步感受怪奇少女的驚人魅力。



比莉艾莉許與村上隆合作(影/Youtube)