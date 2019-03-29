洛杉磯創作鬼才發行首張專輯　大型「怪奇比莉」將進駐西門町

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）未滿18歲的「怪奇少女」歌手比莉艾莉許，以特別的唱腔及前衛大膽的造型深受樂迷喜愛，也曾和藝術家村上隆合作推出創意音樂錄影帶，並於今（29）日發行首張專輯「當我們睡了 怪事發生了」。

有「怪奇少女」之稱的歌手比莉艾莉許（Billie Eilish）來自洛杉磯，以特立獨行個性及空靈慵懶唱腔引發熱議。她從小便接受各種音樂與藝術的薰陶，11歲那年受到同是音樂人 的哥哥Finneas O'Connell影響，開始嘗試譜詞寫曲， 從此踏上自己的音樂之路。

雖年僅17歲，但在串流平台已有狂刷全球60億次的點擊紀錄， 其中，更創下11首破億點聽單曲。不僅如此， 在潮流文化中她也有眾多追隨者， 任何一舉一動都是外媒的鎂光燈焦點，甚至被美國VOGUE、 滾石雜誌等傳媒譽為「流行樂界下一位巨星」， 演藝圈名人如艾爾頓強、幽浮一族主唱Dave、嗆辣紅椒貝斯手Flea等， 都對外公開表示相當欣賞她的音樂才華及個人魅力。

比莉於2016年簽入環球音樂旗下廠牌Intersc ope，以Ocean Eyes在全美達到破百萬的白金銷量， 也迅速奠定了比莉艾莉許在樂壇的地位。緊接著也陸續以單曲When the party's over、idontwannabeyouanymore、Lovely等作品在樂壇嶄露頭角。

穿著前衛、 作風大膽的比莉表示，她討厭遵循世俗規則，當人們越是要我朝某個方向走時， 我就越想要朝完全反方向的地方前進。 叛逆又真實的性格也受到外媒無比的推崇及讚許， 就連潮流界大師村上隆也公開讚譽她為新世代的巨星，並合作推出歌曲You should see me in a crown的音樂錄影帶，兩人也推出聯名商品。

比莉帶來首張專輯「當我們睡了 怪事發生了」（WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?）， 全球重要媒體皆預測這張專輯將會顛覆所有樂迷的想像， 並且將主宰當今樂壇各大排行， 怪奇比莉彷彿有股魔力能輕易將你拉近她的世界。

台灣唱片公司為了幫專輯造勢，從4月起選擇在台北的潮流重地西 門町，設立大型的怪奇比莉戶外廣告， 屆時所有喜歡她的樂迷朋友也可前往打卡朝聖， 同步感受怪奇少女的驚人魅力。



比莉艾莉許與村上隆合作（影/Youtube）